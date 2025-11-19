تأهل كوراساو وهايتي وبنما إلى كأس العالم

تأهلت هايتي لكأس العالم 2026 لكرة القدم على عكس كل التوقعات، وانضمت إليها بنما وكوراساو، التي أصبحت أصغر دولة تتأهل إلى النهائيات.



وتصدرت المنتخبات الثلاثة مجموعاتها في التصفيات الخاصة بمنطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) لتتأهل إلى النهائيات التي ستقام العام المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.



وفازت هايتي 2-صفر على نيكاراغوا، في كوراساو حيث اضطرت لخوض مبارياتها خارج ملعبها بسبب اضطرابات داخلية، لتتصدر المجموعة الثالثة.وضمنت بنما صدارة المجموعة الأولى بفوزها 3-صفر على ضيفتها السلفادور.أما كوراساو فتعادلت سلبيا خارج أرضها مع جاميكا لتحافظ على الصدارة بفارق نقطة واحدة في المجموعة الثانية، رغم غياب المدرب المخضرم ديك أدفوكات الذي عاد إلى هولندا مطلع الأسبوع لأسباب عائلية. وتتمتع هذه الجزيرة الكاريبية التابعة لهولندا بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 156 ألف نسمة وهي أقل دولة سكانا تشارك في كأس العالم، متخطية الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله أيسلندا بتعدادها البالغ 350 ألف نسمة.وعاشت كوراساو قلقا كبيرا في كينغستون بعدما حصلت جاميكا على ركلة جزاء بعد أربع دقائق من الوقت بدل الضائع قبل أن يعدل الحكم عن قراره بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.وكان منتخب جاميكا، الذي يشرف عليه مدرب إنقلترا السابق ستيف مكلارين، بحاجة إلى الفوز للتأهل، لكنه سدد في إطار المرمى ثلاث مرات في الشوط الثاني ليصمد منتخب كوراساو ويضمن الظهور الأول في كأس العالم.ر-امين