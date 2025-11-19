Babnet   Latest update 09:29 Tunis

تأهل كوراساو وهايتي وبنما إلى كأس العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691c7a26b6f285.32894171_nhkfojqlpeimg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 09:29 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تأهلت هايتي لكأس العالم 2026 لكرة القدم على عكس كل التوقعات، وانضمت إليها بنما وكوراساو، التي أصبحت أصغر دولة تتأهل إلى النهائيات.

وتصدرت المنتخبات الثلاثة مجموعاتها في التصفيات الخاصة بمنطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) لتتأهل إلى النهائيات التي ستقام العام المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.



وفازت هايتي 2-صفر على نيكاراغوا، في كوراساو حيث اضطرت لخوض مبارياتها خارج ملعبها بسبب اضطرابات داخلية، لتتصدر المجموعة الثالثة.
وضمنت بنما صدارة المجموعة الأولى بفوزها 3-صفر على ضيفتها السلفادور.

أما كوراساو فتعادلت سلبيا خارج أرضها مع جاميكا لتحافظ على الصدارة بفارق نقطة واحدة في المجموعة الثانية، رغم غياب المدرب المخضرم ديك أدفوكات الذي عاد إلى هولندا مطلع الأسبوع لأسباب عائلية. وتتمتع هذه الجزيرة الكاريبية التابعة لهولندا بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 156 ألف نسمة وهي أقل دولة سكانا تشارك في كأس العالم، متخطية الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله أيسلندا بتعدادها البالغ 350 ألف نسمة.
وعاشت كوراساو قلقا كبيرا في كينغستون بعدما حصلت جاميكا على ركلة جزاء بعد أربع دقائق من الوقت بدل الضائع قبل أن يعدل الحكم عن قراره بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.
وكان منتخب جاميكا، الذي يشرف عليه مدرب إنقلترا السابق ستيف مكلارين، بحاجة إلى الفوز للتأهل، لكنه سدد في إطار المرمى ثلاث مرات في الشوط الثاني ليصمد منتخب كوراساو ويضمن الظهور الأول في كأس العالم.
ر-امين


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318752


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 28 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
22°-12
18°-10
14°-8
14°-9
  • Avoirs en devises
    24864,2

  • (18/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41781 DT        1$ =2,94311 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/11)   795,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*