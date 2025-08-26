الرابطة الأولى: قمّة مشوّقة في الجولة الرابعة بين الترجي الجرجيسي واتحاد بنقردان والنادي الإفريقي يواجه البنزرتي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6054a7a52d4891.74424346_jhoilkfpnqgme.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أوت 2025 مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وسط ترقّب جماهيري لمواجهات مثيرة بين فرق تبحث عن تأكيد بدايتها القويّة وأخرى تسعى لتدارك عثرتها في الجولات السابقة.



في أبرز مواجهات الجولة، سيكون الترجي الرياضي الجرجيسي، متصدر الترتيب برصيد 9 نقاط بعد ثلاثة انتصارات متتالية، على موعد مع اتحاد بنقردان في "دربي الجنوب" المرتقب. ويسعى فريق عاصمة الزياتين إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وحصد النقاط الكاملة قبل فترة التوقف الدولي، بينما يطمح فريق بنقردان إلى تجاوز عثرة الجولتين الماضيتين حين اكتفى بنقطة وحيدة.

