الرابطة الأولى: قمّة مشوّقة في الجولة الرابعة بين الترجي الجرجيسي واتحاد بنقردان والنادي الإفريقي يواجه البنزرتي
تنطلق يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أوت 2025 مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وسط ترقّب جماهيري لمواجهات مثيرة بين فرق تبحث عن تأكيد بدايتها القويّة وأخرى تسعى لتدارك عثرتها في الجولات السابقة.
في أبرز مواجهات الجولة، سيكون الترجي الرياضي الجرجيسي، متصدر الترتيب برصيد 9 نقاط بعد ثلاثة انتصارات متتالية، على موعد مع اتحاد بنقردان في "دربي الجنوب" المرتقب. ويسعى فريق عاصمة الزياتين إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وحصد النقاط الكاملة قبل فترة التوقف الدولي، بينما يطمح فريق بنقردان إلى تجاوز عثرة الجولتين الماضيتين حين اكتفى بنقطة وحيدة.
أما النادي الإفريقي، الذي تعرّض لهزيمة موجعة في الجولة الماضية أمام الترجي الجرجيسي، فسيحلّ ضيفا على النادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. المباراة تمثل فرصة للتدارك بالنسبة إلى الفريقين، إذ يسعى الإفريقي بقيادة مدرّبه فوزي البنزرتي إلى طمأنة جماهيره واستعادة نسق الانتصارات، في حين يراهن البنزرتي بقيادة مدرّبه الجديد شكري البجاوي على تحقيق فوزه الأول في البطولة والخروج من أسفل الترتيب.
من جهته، يواجه مستقبل المرسى ضيفه الاتحاد المنستيري بملعب الهادي النيفر بباردو، بينما يستقبل النجم الرياضي الساحلي فريق مستقبل قابس بالملعب الأولمبي بسوسة. ويطمح كلا الفريقين إلى تحسين موقعيهما على سلم الترتيب، خاصة بعد بداية متباينة في الجولات الثلاث الأولى.
كما يلتقي الأولمبي الباجي بملعب بوجمعة الكميتي مع الشبيبة الرياضية القيروانية، في مواجهة يسعى خلالها الأول لمواصلة نتائجه الإيجابية، في حين يطمح فريق "الشبيبة" إلى تحقيق مفاجأة تُعيد له الأمل.
وفي ملعب المتلوي، يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي نظيره النادي الصفاقسي في مباراة تبدو واعدة بالنظر إلى رغبة الفريقين في تحسين رصيديهما من النقاط.
وفيما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة (جميع المقابلات تنطلق على الساعة 16 و30 دقيقة):
الأربعاء 27 أوت 2025* المستقبل الرياضي بالمرسى – الاتحاد الرياضي المنستيري (ملعب الهادي النيفر بباردو) – الحكم: سيف الورتاني
* الملعب التونسي – النجم الرياضي بالمتلوي (ملعب الهادي النيفر بباردو) – الحكم: حسني النايلي
* النادي الرياضي البنزرتي – النادي الإفريقي (ملعب 15 أكتوبر ببنزرت) – الحكم: أمير لوصيف
* الأولمبي الباجي – الشبيبة الرياضية القيروانية (ملعب بوجمعة الكميتي بباجة) – الحكم: عبد الحميد بدر الدين
الخميس 28 أوت 2025* الترجي الرياضي التونسي – المستقبل الرياضي بسليمان (ملعب حمادي العقربي برادس) – الحكم: محمد علي قروية
* النجم الرياضي الساحلي – المستقبل الرياضي بقابس (الملعب الأولمبي بسوسة) – الحكم: أشرف الحركاتي
* النادي الرياضي الصفاقسي – الشبيبة الرياضية بالعمران (ملعب الطيب المهيري بصفاقس) – الحكم: باسم بلعيد
* الترجي الرياضي الجرجيسي – الاتحاد الرياضي ببنقردان (المركب الرياضي بجرجيس) – الحكم: نضال اللطيف
