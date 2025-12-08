يدهس خاله حتى الموت بسبب الميراث

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/crime2024.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة من إيقاف شخص تعمّد دهس خاله بسيارته حتى الموت، إثر خلاف جدّ بينهما بسبب الميراث.



ووفق المعطيات المتوفرة، حاول المتهم في البداية الإيهام بأن خاله اعتدى عليه وعنفه، غير أنّ أعوان الفرقة العدلية تمكنوا من كشف الحقيقة، ليعترف المتهم بما نُسب إليه وباقترافه للجريمة البشعة.









وقد تمّ الاحتفاظ به من أجل تهمة القتل العمد.

