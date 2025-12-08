الصندوق العالمي للطبيعة يدعو الى المشاركة في حماية المناخ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6936b68b43ca70.89987576_ilkojehqmgnpf.jpg width=100 align=left border=0>

دعا مكتب الصندوق العالمي للطبيعة لشمال افريقيا، بمناسبة اليوم العالمي للمناخ (يوم 8 ديسمبر من كل سنة)، كافة المتدخلين الى المشاركة في حماية المناخ.

واعتبر الصندوق، ان التصدي للتغير المناخي مسؤولية مشتركة وان بناء مستقبل أكثر أمانًا يبدأ بخيارات واعية اليوم مؤكدا ان حماية المناخ ليست خيارًا بل ضرورة لضمان غدٍ أفضل للأجيال القادمة

وشدد، في هذا السياق، على ما يعيشه شمال إفريقيا من تحديات متسارعة مع تغيّر المناخ، فمع ازدياد موجات الحرارة وندرة الأمطار وتواتر فترات الجفاف والفيضانات، تتأثر المنظومات البيئية والموارد الطبيعية، مما ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي والمائي ورفاه المجتمعات.





واكد ان المناخ ليس مجرّد طقس يتغيّر، بل هو توازن دقيق يضمن استمرار الحياة فعندما يختلّ هذا التوازن، تصبح الحاجة إلى العمل أكثر إلحاحًا من تقليل الانبعاثات وتعزيز الطاقات النظيفة، إلى حماية النظم البيئية وتشجيع الممارسات المستدامة.



