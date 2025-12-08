Babnet   Latest update 23:18 Tunis

مدنين: انطلاق توزيع المساعدات المخصّصة لإعانة العائلات محدودة الدخل على مجابهة التقلبات المناخية وموجة البرد

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/mednine.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 23:18
      
انطلقت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدنين، اليوم الاثنين، في توزيع مساعدات لفائدة 800 عائلة مدرجة ببرنامج الأمان الإجتماعي لمساعدتها على مجابهة التقلبات المناخية وموجة البرد، وفق المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بولاية مدنين عادل القاسمي
وأوضح القاسمي، في تصريح لصحفيّة "وات"، أن المساعدات المرصودة هذه السنة تتمثّل في 800 طرد مواد غذائية، و16 الف قطعة ملابس، و1200 زوج حذاء، وكمية من الزيت، واغطية وحشايا، وذلك بزيادة قدرها 150 مساعدة مقارنة بالسنة الماضية.
وقد أعطى والي مدنين وليد الطبوبي بمقر اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي اشارة انطلاق توزيع هذه المساعدات، بتوجيه 95 مساعدة الى معتمدية بني خداش الجبلية التي تشهد حاليا موجة برد، على ان تتواصل عملية التوزيع على العائلات المستهدفة طيلة الاسبوع الجاري وفي فترة اقصاها 10 ايام، وفق نفس المصدر.

وبيّن المقري أنّه تم ضبط  قائمات المنتفعين بالتنسيق بين الوحدات المحلية للشؤون الاجتماعية والادارة الجهوية ووالي الجهة والمعتمدين، مشيرا الى أن هذه المساعدات الوطنية من شأنها ان تتدعم بمجهودات جهوية ومحلية تعودت الجهة على توفيرها حتى يستفيد اكثر عدد ممكن من العائلات المعوزة ومحدودة التدخل بالمساعدات الظرفية.


