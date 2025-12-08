Babnet   Latest update 22:34 Tunis

سيدي بوزيد: الشروع في توزيع المساعدات المخصّصة لمجابهة موجة البرد على مستحقيها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Decembre 2025
      
 انطلق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، في توزيع المساعدات الاجتماعية المخصّصة لمواجهة موجة البرد على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بكل المعتمديات بالجهة.
وبيّن المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد، نادر سعداوي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وضع على ذمة جامعة سيدي بوزيد 23 طنّا من المواد الغذائية، و1150 قارورة زيت نباتي بسعة 2 لتر، و23 ألف قطعة ملابس مختلفة، إضافة الى 1700 زوج حذاء و2000 غطاء صوفي و280 حاشية ستخصص لبعض الوضعيات الاجتماعية الهشة.
وأوضح سعداوي أن تقسيم المساعدات يتم اعتمادا على المعطيات الخاصة بمنظومة الأمان الاجتماعي والمعطيات المحيّنة من المعهد الوطني للرصد الجوي المتصلة بدرجات البرودة، وبذلك يتم توجيهها فقط لمستحقيها من الفئات والعائلات المحدودة الدخل في مختلف معتمديات الجهة.


