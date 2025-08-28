عامر بحبّة يحذّر... أمطار غزيرة ورياح قوية ستشمل الشمال والوسط وقد تطال مناطق أخرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq.jpg width=100 align=left border=0>

في مداخلة له على إذاعة الديوان ضمن برنامج "منّك نسمع" مع الإعلامية هدى الورغمي، قدّم عامر بحبة، الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس والباحث في المخاطر الطبيعية، قراءة ميدانية حول تطورات الوضع الجوي في البلاد.



وأكد بحبة أنّ الوضع الجوي بداية من ظهر الخميس سيكون ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، مشيرًا إلى أنّ الكميات ستكون أحيانًا غزيرة بولايات الكاف، سليانة، زغوان، القصرين، سيدي بوزيد والقيروان، إضافة إلى محليا جهة الساحل، حيث قد تتراوح بين 30 و50 ملم مع إمكانية تساقط البرد في بعض المناطق.

