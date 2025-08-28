عامر بحبّة يحذّر... أمطار غزيرة ورياح قوية ستشمل الشمال والوسط وقد تطال مناطق أخرى
في مداخلة له على إذاعة الديوان ضمن برنامج "منّك نسمع" مع الإعلامية هدى الورغمي، قدّم عامر بحبة، الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس والباحث في المخاطر الطبيعية، قراءة ميدانية حول تطورات الوضع الجوي في البلاد.
وأكد بحبة أنّ الوضع الجوي بداية من ظهر الخميس سيكون ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، مشيرًا إلى أنّ الكميات ستكون أحيانًا غزيرة بولايات الكاف، سليانة، زغوان، القصرين، سيدي بوزيد والقيروان، إضافة إلى محليا جهة الساحل، حيث قد تتراوح بين 30 و50 ملم مع إمكانية تساقط البرد في بعض المناطق.
وأضاف أنّ التقلبات الجوية ستتواصل يوم الجمعة مع أمطار مؤقتة ورعدية بالشمال والوسط، وأحيانًا غزيرة خاصة بعد الظهر بالكاف والقصرين وسليانة والقيروان وزغوان. كما حذّر من هبوب رياح قوية قد تتجاوز مؤقتًا 80 كلم/س أثناء تكون السحب الرعدية، إضافة إلى إمكانية إثارة الرمال والأتربة بالجنوب مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.
وبيّن الخبير أنّ ما تشهده تونس اليوم من حرارة مرتفعة وتقلبات محلية لا يُصنّف كموجة حر، إذ أن الموجة تتطلب تواصل الحرارة لعدة أيام متتالية، مضيفًا أنّ تغيرات جوية منتظرة بداية من مساء الخميس مع هبوب رياح شمالية معتدلة ستساهم في تراجع درجات الحرارة لتتراوح بين 28 و38 درجة في أغلب المناطق، باستثناء الجنوب الغربي حيث قد تصل الحرارة إلى 40 درجة.
كما دعا بحبة المواطنين، خصوصًا رعاة الأغنام والمتنقلين قرب الأودية، إلى توخي الحذر من تشكّل السيول جراء الأمطار الغزيرة في وقت وجيز، مشيرًا إلى أنّ الوضع يستوجب اليقظة أيضًا من النشاط الرعدي المصحوب برياح قوية أو عواصف رملية قد تمتدّ إلى مناطق أخرى.
وختم بالتأكيد على أنّ التقلبات الجوية الراهنة تعكس حالة عدم استقرار مناخي مرتبطة بالحرارة والتيارات الباردة القادمة من شمال المتوسط، مع إمكانية انتقال السحب الرعدية من المرتفعات الجزائرية الشرقية نحو الشمال الغربي والوسط الغربي التونسي، واحتمال وصولها إلى بعض مناطق الشمال الشرقي والساحل.
