مدرب الكاميرون: "دربي إفريقي قوي بين الكاميرون وكوت ديفوار سيحسم على جزئيات"

Publié le Samedi 27 Decembre 2025
      
وصف مدرب المنتخب الكاميروني، دافيد باغو، اليوم السبت بمراكش، المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بنظيره الإيفواري، غدا الأحد بالملعب الكبير لمراكش، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس امم افريقيا 2025، بـ"دربي إفريقي قوي" سيحسم في "تفاصيل دقيقة".
وقال باغو، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، إن لاعبيه "يبدون تركيزا كبيرا ومدركين تماما لحجم الرهان في هذه المباراة الثانية"، مشيرا إلى أن "هذا النوع من اللقاءات لا يترك أي مجال للخطأ".
وأبرز أن "الأسود غير المروضة مستعدون بشكل كامل لهذه المواجهة بين منتخبين كبيرين في كرة القدم الإفريقية".

وفي معرض حديثه عن الخصم الإيفواري، حامل اللقب، أقر الناخب الكاميروني بجودة فريق "متوازن"، و"مرشح على الورق"، و"يتوفر على العديد من المواهب القادرة على صنع الفارق في أي لحظة".

وأضاف "نكن احتراما كبيرا لمنتخب الأفيال، لكننا لا نخشاه و لدينا أيضا مؤهلاتنا التي سنسعى إلى استثمارها".
وعلى المستوى التكتيكي، شدد المدرب على أهمية التنظيم الجماعي والانضباط الدفاعي، موضحا أنه "سيتعين علينا الحفاظ على تماسك خطوطنا، وعدم ترك المساحات للمنافس، ومعرفة كيفية الصمود جماعيا خلال فترات ضغط الخصم، مع التحلي بالشجاعة في امتلاك الكرة".
وبخصوص التشكيلة الاساسية، أشار مدرب المنتخب الكاميروني إلى أن "اختيار التركيبة سيكون صعبا، نظرا لرغبة جميع اللاعبين في المشاركة، وهو أمر إيجابي بالنسبة لأي مدرب"، داعيا، في هذا السياق، لاعبي "الأسود غير المروضة" إلى إظهار "الروح القتالية الكاميرونية".
من جهته، قال المهاجم بريان مبويمو إن "المباراة ستكون صعبة للغاية، غير أن المنتخب الكاميروني مستعد بشكل جيد من أجل تشريف بلاده"، مؤكدا أن "الأسود غير المروضة جاهزون بدنيا وذهنيا".
وأضاف مبويمو أن "النجاعة أمام المرمى ستكون ضرورية، خاصة وأن الفرص قد تكون محدودة"، مشيرا إلى أن دوره يتمثل في "مساعدة الفريق بكل الطرق الممكنة".
ويتصدر منتخبا كوت ديفوار والكاميرون حاليا ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، حيث سيتواجهان غدا الأحد بالملعب الكبير لمراكش، في مباراة قوية مرتقبة برهانات حاسمة لبقية مشوار المنافسة.
CAN 2025
Babnet

