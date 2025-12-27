Babnet   Latest update 19:18 Tunis

فريق طبي بشارل نيكول ينجح في إجراء أول عمليتين لتصحيح عيوب الإبصار بتقنية حديثة تعتمد على الليزر

نجح فريق طبي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، مؤخرًا، في إجراء أول عمليتين لتصحيح عيوب الإبصار بتقنية الفيمتو ليزك، مع تحقيق نتائج بصرية جيدة ودون تسجيل مضاعفات، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة، اليوم السبت.





وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه التقنية الحديثة تعتمد على الليزر بدقة عالية، دون اللجوء إلى الجراحة التقليدية، ما يسمح بتحسّن سريع في النظر وتقليص فترة التعافي.



وبيّنت أن هذا الإنجاز يندرج ضمن جهود تطوير الخدمات الصحية العمومية، إلى جانب تكوين الأطباء المقيمين على هذه التقنية الحديثة، بما يضمن الارتقاء بجودة العلاج.



وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذا النجاح تحقق بفضل التنسيق بين الإطار الطبي وشبه الطبي بقسم طب العيون، تحت إشراف رئيس القسم الدكتور خليل الرايس.
