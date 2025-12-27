Babnet   Latest update 20:36 Tunis

بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 27 Decembre 2025 - 20:32
      
دارت اليوم السبت مباريات الجولة السابعة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:

المجموعة الأولى


قاعة الزواوي

الترجي الرياضي – سعيدية سيدي بوسعيد: 3 – 0

قاعة المشاتل
الزيتونة الرياضية – مستقبل المرسى: 0 – 3

قاعة بوسالم
مولدية بوسالم – النادي الأولمبي القليبي: 3 – 0

الترتيب

الترجي الرياضي: 19 نقطة / 7 مباريات
مولدية بوسالم: 16 نقطة / 7 مباريات
الأولمبي القليبي: 13 نقطة / 7 مباريات
سعيدية سيدي بوسعيد: 8 نقاط / 7 مباريات
مستقبل المرسى: 7 نقاط / 7 مباريات
الزيتونة الرياضية: 0 نقطة / 7 مباريات

المجموعة الثانية

قاعة مساكن
النجم الساحلي – فتح حمام الأغزاز: 3 – 0

قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
جمعية اتصالات صفاقس – نادي حمام الأنف: 3 – 1

قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
النادي الصفاقسي – اتحاد النقل الصفاقسي: 3 – 0

الترتيب

النجم الساحلي: 20 نقطة / 7 مباريات
النادي الصفاقسي: 15 نقطة / 7 مباريات
اتحاد النقل بصفاقس: 12 نقطة / 7 مباريات
نادي حمام الأنف: 7 نقاط / 7 مباريات
اتصالات صفاقس: 7 نقاط / 7 مباريات
فتح حمام الأغزاز: 2 نقطتان / 7 مباريات
