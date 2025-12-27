بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

دارت اليوم السبت مباريات الجولة السابعة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:



المجموعة الأولى





قاعة الزواوي



الترجي الرياضي – سعيدية سيدي بوسعيد: 3 – 0



قاعة المشاتل

الزيتونة الرياضية – مستقبل المرسى: 0 – 3



قاعة بوسالم

مولدية بوسالم – النادي الأولمبي القليبي: 3 – 0



الترتيب



الترجي الرياضي: 19 نقطة / 7 مباريات

مولدية بوسالم: 16 نقطة / 7 مباريات

الأولمبي القليبي: 13 نقطة / 7 مباريات

سعيدية سيدي بوسعيد: 8 نقاط / 7 مباريات

مستقبل المرسى: 7 نقاط / 7 مباريات

الزيتونة الرياضية: 0 نقطة / 7 مباريات



المجموعة الثانية

قاعة مساكن

النجم الساحلي – فتح حمام الأغزاز: 3 – 0



قاعة الرائد البجاوي بصفاقس

جمعية اتصالات صفاقس – نادي حمام الأنف: 3 – 1



قاعة الرائد البجاوي بصفاقس

النادي الصفاقسي – اتحاد النقل الصفاقسي: 3 – 0



الترتيب



النجم الساحلي: 20 نقطة / 7 مباريات

النادي الصفاقسي: 15 نقطة / 7 مباريات

اتحاد النقل بصفاقس: 12 نقطة / 7 مباريات

نادي حمام الأنف: 7 نقاط / 7 مباريات

اتصالات صفاقس: 7 نقاط / 7 مباريات

فتح حمام الأغزاز: 2 نقطتان / 7 مباريات الترجي الرياضي – سعيدية سيدي بوسعيد:الزيتونة الرياضية – مستقبل المرسى:مولدية بوسالم – النادي الأولمبي القليبي:الترجي الرياضي:مولدية بوسالم:الأولمبي القليبي:سعيدية سيدي بوسعيد:مستقبل المرسى:الزيتونة الرياضية:النجم الساحلي – فتح حمام الأغزاز:جمعية اتصالات صفاقس – نادي حمام الأنف:النادي الصفاقسي – اتحاد النقل الصفاقسي:النجم الساحلي:النادي الصفاقسي:اتحاد النقل بصفاقس:نادي حمام الأنف:اتصالات صفاقس:فتح حمام الأغزاز: