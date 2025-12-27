بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة
دارت اليوم السبت مباريات الجولة السابعة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:
المجموعة الأولى
المجموعة الأولى
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي – سعيدية سيدي بوسعيد: 3 – 0
قاعة المشاتل
الزيتونة الرياضية – مستقبل المرسى: 0 – 3
قاعة بوسالم
مولدية بوسالم – النادي الأولمبي القليبي: 3 – 0
الترتيب
الترجي الرياضي: 19 نقطة / 7 مباريات
مولدية بوسالم: 16 نقطة / 7 مباريات
الأولمبي القليبي: 13 نقطة / 7 مباريات
سعيدية سيدي بوسعيد: 8 نقاط / 7 مباريات
مستقبل المرسى: 7 نقاط / 7 مباريات
الزيتونة الرياضية: 0 نقطة / 7 مباريات
المجموعة الثانيةقاعة مساكن
النجم الساحلي – فتح حمام الأغزاز: 3 – 0
قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
جمعية اتصالات صفاقس – نادي حمام الأنف: 3 – 1
قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
النادي الصفاقسي – اتحاد النقل الصفاقسي: 3 – 0
الترتيب
النجم الساحلي: 20 نقطة / 7 مباريات
النادي الصفاقسي: 15 نقطة / 7 مباريات
اتحاد النقل بصفاقس: 12 نقطة / 7 مباريات
نادي حمام الأنف: 7 نقاط / 7 مباريات
اتصالات صفاقس: 7 نقاط / 7 مباريات
فتح حمام الأغزاز: 2 نقطتان / 7 مباريات
