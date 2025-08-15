Babnet   Latest update 10:12 Tunis

منى البوعزيزي تكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي

كشفت الصحفية بجريدة الشروق، منى البوعزيزي، اليوم الجمعة، عن معطيات جديدة بخصوص جريمة القتل البشعة التي جدّت في شهر أفريل الماضي وذهبت ضحيتها المحامية منجية المناعي، والتي تم العثور على جثتها محترقة وملقاة في مياه قنال مجردة خلف المركب الرياضي بالجهة.

وأوضحت البوعزيزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن التحقيقات أظهرت أنّ المخدرات كانت وراء ارتكاب الجريمة، حيث تورّط في تنفيذها ثلاثة أشخاص، بينهم نجلا الضحية. وأضافت أن أبناءها كانت تراكمت عليهم ديون متعلقة بالمخدرات فاقت 700 ألف دينار، وقد طلبوا من والدتهم تسديدها، لكنها رفضت، ما دفعهم إلى التخطيط لقتلها والتخلص منها للحصول على المال.

كما أشارت البوعزيزي إلى أن جرائم القتل المرتبطة بالإدمان على المخدرات أصبحت ظاهرة مقلقة، لافتة إلى أن القاسم المشترك في عدة جرائم شهدتها البلاد مؤخراً هو تورط مدمنين في قتل أقاربهم. واستشهدت في ذلك بجريمة القصرين التي جدّت أمس، وراح ضحيتها رجل في الخمسينيات من العمر، قُتل بطريقة مروّعة على يد ابنه المدمن.



