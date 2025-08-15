منى البوعزيزي تكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ef4c7c02377.82951960_jqeniohfglpmk.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت الصحفية بجريدة الشروق، منى البوعزيزي، اليوم الجمعة، عن معطيات جديدة بخصوص جريمة القتل البشعة التي جدّت في شهر أفريل الماضي وذهبت ضحيتها المحامية منجية المناعي، والتي تم العثور على جثتها محترقة وملقاة في مياه قنال مجردة خلف المركب الرياضي بالجهة.



وأوضحت البوعزيزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن التحقيقات أظهرت أنّ المخدرات كانت وراء ارتكاب الجريمة، حيث تورّط في تنفيذها ثلاثة أشخاص، بينهم نجلا الضحية. وأضافت أن أبناءها كانت تراكمت عليهم ديون متعلقة بالمخدرات فاقت 700 ألف دينار، وقد طلبوا من والدتهم تسديدها، لكنها رفضت، ما دفعهم إلى التخطيط لقتلها والتخلص منها للحصول على المال.

