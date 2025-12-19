أسوأ لقطة في نهائي كأس العرب.. رفض لاعبي الأردن مصافحة منتخب المغرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69452bbce1f758.66836979_meiolgfjqknph.jpg width=100 align=left border=0>

في تصرّف وُصف بغير الأخلاقي، رفض لاعبو منتخب الأردن ردّ السلام ومصافحة مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي بعد نهاية مباراة نهائي كأس العرب التي فاز فيها المنتخب المغربي على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لهدفين.



ومدّ المدرب المغربي يده لتحية اللاعبين، غير أنّهم تجاهلوه، في موقف أثار انتقادات واسعة من قبل الجمهور المغربي والعربي على حدّ سواء.











وكان المنتخب المغربي قد أحرز لقب كأس العرب فيفا قطر 2025، عقب فوزه على المنتخب الأردني بنتيجة 3 أهداف مقابل 2، في مباراة مثيرة حُسمت خلال الشوطين الإضافيين.



وبادر المنتخب المغربي بالتسجيل مبكرًا عبر أسامة طنان في الدقيقة 4، قبل أن ينجح المنتخب الأردني في قلب المعطيات بتسجيل هدفين عن طريق علي علوان في الدقيقتين 48 و68.



وعاد أسود الأطلس بقوة في الدقائق الأخيرة، حيث أدرك عبد الرزاق حمد الله التعادل في الدقيقة 87، قبل أن يوقّع هدف الفوز في الدقيقة 100 من الشوط الإضافي الأول.



واحتضن ملعب لوسيل هذا النهائي العربي الكبير، وسط حضور جماهيري غفير من مختلف الجماهير العربية، في أجواء احتفالية عكست القيمة الفنية والتنظيمية للبطولة. وكانقد أحرز، عقب فوزه علىبنتيجة، في مباراة مثيرة حُسمت خلالوبادر المنتخب المغربي بالتسجيل مبكرًا عبرفي الدقيقة، قبل أن ينجحفي قلب المعطيات بتسجيل هدفين عن طريقفي الدقيقتينوعادبقوة في الدقائق الأخيرة، حيث أدركالتعادل في الدقيقة، قبل أن يوقّع هدف الفوز في الدقيقةمن الشوط الإضافي الأول.واحتضنهذا النهائي العربي الكبير، وسطمن مختلف الجماهير العربية، في أجواء احتفالية عكستللبطولة.