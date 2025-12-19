Babnet   Latest update 10:36 Tunis

حكم بالسجن في حق الرئيس المدير العام السابق لبنك عمومي وإطارات بنكية ورجل أعمال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64ca760bdc1180.42098316_qfihemnokpgjl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Decembre 2025 - 10:29 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بـ4 سنوات سجنًا في حق رجل الأعمال سفيان القلال الناشط في تعليب الزيوت، وبـ3 سنوات سجنًا في حق أحمد رجيبة الرئيس المدير العام السابق لبنك عمومي، وعامين سجنًا في حق إطار بنكي، مع عدم سماع الدعوى في حق إطارين بنكيين.

كما قضت الدائرة بـتخطئة رجل الأعمال بمبالغ مالية، وذلك في ما عُرف بـملف تمكين رجال أعمال معروفين من قروض بنكية من بنوك عمومية دون ضمانات، وهو ما تسبّب في خسارة للبنك المذكور.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320497


babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 2

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 ديسمبر 2025 | 28 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-14
17°-13
18°-12
18°-12
15°-10
  • Avoirs en devises
    24701,1

  • (18/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41923 DT        1$ =2,91219 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :