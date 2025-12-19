حكم بالسجن في حق الرئيس المدير العام السابق لبنك عمومي وإطارات بنكية ورجل أعمال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64ca760bdc1180.42098316_qfihemnokpgjl.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بـ4 سنوات سجنًا في حق رجل الأعمال سفيان القلال الناشط في تعليب الزيوت، وبـ3 سنوات سجنًا في حق أحمد رجيبة الرئيس المدير العام السابق لبنك عمومي، وعامين سجنًا في حق إطار بنكي، مع عدم سماع الدعوى في حق إطارين بنكيين.



كما قضت الدائرة بـتخطئة رجل الأعمال بمبالغ مالية، وذلك في ما عُرف بـملف تمكين رجال أعمال معروفين من قروض بنكية من بنوك عمومية دون ضمانات، وهو ما تسبّب في خسارة للبنك المذكور.





