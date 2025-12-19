ماكرون.. علينا محاورة بوتين في أقرب وقت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6944f196354cd4.75162916_nqjfeomiglpkh.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "من المفيد لأوروبا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإيجاد أرضية جديدة ملائمة لذلك في غضون الأسابيع المقبلة".



وقال ماكرون حسب وكالة "فرانس برس": "أرى أن من مصلحتنا نحن الأوروبيين والأوكرانيين، أن نجد أرضية مناسبة لاستئناف الحوار. على الأوروبيين أن يتوصلوا إلى طريقة لتحقيق ذلك في الأسابيع القادمة".









وأوضح ماكرون أنه "رغم التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بتمويل أوكرانيا ودعمها، فإن من الضروري خلال الأسابيع القادمة إيجاد سبل وآليات تسمح باستئناف حوار كامل مع روسيا".



وتحمل تصريحات ماكرون في ظاهرها ملامح تغيير في الموقف الفرنسي تجاه التسوية الأوكرانية، حيث تصر باريس على مواصلة الدعم العسكري والمالي لكييف سعيا منها لإلحاق الهزيمة بروسيا، وهو ما تجلى في تصريحات أطلقها ماكرون قبل بضعة أيام عبر منصة "إكس" وأبدى من خلالها تفاؤلا بشأن اجتماعات برلين الأخيرة والتي يرى مراقبون أن هدفها عرقلة خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا وطرح بدائل أوروبية لإرغام روسيا على "الخضوع".



جدير بالذكر أنه في جويلية الماضي جرت بين بوتين وماكرون أول مكالمة هاتفية منذ ثلاث سنوات.



وبحث الزعيمان الوضع في أوكرانيا والتوتر بين إيران وإسرائيل، والضربات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية. وأوضح ماكرون أنه "رغم التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بتمويل أوكرانيا ودعمها، فإن من الضروري خلال الأسابيع القادمة إيجاد سبل وآليات تسمح باستئناف حوار كامل مع روسيا".وتحمل تصريحات ماكرون في ظاهرها ملامح تغيير في الموقف الفرنسي تجاه التسوية الأوكرانية، حيث تصر باريس على مواصلة الدعم العسكري والمالي لكييف سعيا منها لإلحاق الهزيمة بروسيا، وهو ما تجلى في تصريحات أطلقها ماكرون قبل بضعة أيام عبر منصة "إكس" وأبدى من خلالها تفاؤلا بشأن اجتماعات برلين الأخيرة والتي يرى مراقبون أن هدفها عرقلة خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا وطرح بدائل أوروبية لإرغام روسيا على "الخضوع".جدير بالذكر أنه في جويلية الماضي جرت بين بوتين وماكرون أول مكالمة هاتفية منذ ثلاث سنوات.وبحث الزعيمان الوضع في أوكرانيا والتوتر بين إيران وإسرائيل، والضربات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية.