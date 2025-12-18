عامر بحبة... منخفضًا جويًا قادمًا من الصحراء الجزائرية سيبدأ تأثيره على البلاد تدريجيًا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq2.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الأستاذ عامر بحبة، خلال تدخله في فقرة Arrière Plan على إذاعة الجوهرة، أن تونس تشهد منذ ساعات الصباح ظاهرة الضباب بعدد من المناطق، خاصة الشمالية والوسطى، وهي ظاهرة موسمية معتادة خلال فصلي الخريف والشتاء، ترتبط ببرودة الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء الرياح.



وأوضح الخبير في طقس تونس أن منخفضًا جويًا قادمًا من الصحراء الجزائرية سيبدأ تأثيره على البلاد تدريجيًا، مشيرًا إلى أن هذا المنخفض هو نفسه الذي أثر مؤخرًا على المغرب، غير أن حدته ستتراجع عند وصوله إلى تونس بفعل فقدانه للرطوبة داخل المناطق القارية.









توزّع الأمطار وتوقيتها

* بداية التأثير: من المنتظر أن تبدأ التقلبات الجوية اليوم بالمناطق الغربية والجنوبية الغربية، على غرار قفصة، توزر، قبلي، القصرين، مع أمطار متفرقة وضعيفة إلى متوسطة.

* الذروة: يتوقع أن تكون ذروة الأمطار يوم الجمعة، بداية من فجر الجمعة وعلى امتداد اليوم، مع امتداد التأثير إلى المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك السواحل.

* التواصل: تبقى بقايا أمطار ممكنة خلال السبت والأحد.



الكميات المتوقعة

أفاد بحبة بأن كميات الأمطار ستكون عمومًا بين 1 و30 مم، مع إمكانية تسجيل 40 إلى 50 مم محليًا، خاصة بالسواحل الشرقية، في حال تنشيط التيارات البحرية الجنوبية الشرقية (الشهيلي البحري)، التي قد تعزز غزارة التساقطات.



وأكد في هذا السياق أن الوضع الجوي عادي ولا ينذر بمخاطر فيضانات أو سيول، خلافًا لما تم تسجيله في المغرب مؤخرًا.



درجات الحرارة

* تشهد درجات الحرارة انخفاضًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية.

* القصوى المتوقعة:



* بين 9 و12 درجة بالمناطق الغربية.

* بين 15 و17 درجة بالمناطق الشرقية.

* شدّد الخبير على أن الأجواء لن تكون شتوية قاسية، نظرًا لطبيعة المنخفض الصحراوي والتيارات الدافئة المرافقة له.



الثلوج

نفى بحبة إمكانية تساقط الثلوج في تونس، موضحًا أن المرتفعات التونسية لا تبلغ الارتفاعات التي تسمح بذلك، على عكس بعض مناطق الجزائر والمغرب.



آفاق الطقس نهاية ديسمبر

وختم الخبير بالتأكيد على أن العشرية الأخيرة من شهر ديسمبر قد تشهد تقلبات جوية إضافية، مع بقاء الطريق مفتوحة أمام منخفضات قادمة من المحيط الأطلسي نحو شمال إفريقيا، ما يجعل فرص الأمطار واردة خلال الفترة القادمة.

“الوضع الجوي إيجابي، والأمطار مرحّب بها، دون مؤشرات على مخاطر استثنائية”، وفق تعبير الأستاذ عامر بحبة. : من المنتظر أن تبدأ التقلبات الجويةبالمناطق، على غرار، مع أمطار متفرقة وضعيفة إلى متوسطة.: يتوقع أن تكون، بداية من فجر الجمعة وعلى امتداد اليوم، مع امتداد التأثير إلى، بما في ذلك: تبقىممكنة خلالأفاد بحبة بأن كميات الأمطار ستكون عمومًا، مع إمكانية تسجيل، خاصة بالسواحل الشرقية، في حال تنشيط التيارات البحرية الجنوبية الشرقية (الشهيلي البحري)، التي قد تعزز غزارة التساقطات.وأكد في هذا السياق أن، خلافًا لما تم تسجيله في المغرب مؤخرًا.* تشهد درجات الحرارةمقارنة بالأيام الماضية.* القصوى المتوقعة:بالمناطق الغربية.بالمناطق الشرقية.* شدّد الخبير على أن، نظرًا لطبيعة المنخفض الصحراوي والتيارات الدافئة المرافقة له.نفى بحبة إمكانية، موضحًا أن المرتفعات التونسية لا تبلغ الارتفاعات التي تسمح بذلك، على عكس بعض مناطق الجزائر والمغرب.وختم الخبير بالتأكيد على أنقد تشهد، مع بقاء الطريق مفتوحة أمام منخفضات قادمة من المحيط الأطلسي نحو شمال إفريقيا، ما يجعل