Babnet   Latest update 07:36 Tunis

عامر بحبة... منخفضًا جويًا قادمًا من الصحراء الجزائرية سيبدأ تأثيره على البلاد تدريجيًا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 07:36 قراءة: 1 د, 47 ث
      
أكد الأستاذ عامر بحبة، خلال تدخله في فقرة Arrière Plan على إذاعة الجوهرة، أن تونس تشهد منذ ساعات الصباح ظاهرة الضباب بعدد من المناطق، خاصة الشمالية والوسطى، وهي ظاهرة موسمية معتادة خلال فصلي الخريف والشتاء، ترتبط ببرودة الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء الرياح.

وأوضح الخبير في طقس تونس أن منخفضًا جويًا قادمًا من الصحراء الجزائرية سيبدأ تأثيره على البلاد تدريجيًا، مشيرًا إلى أن هذا المنخفض هو نفسه الذي أثر مؤخرًا على المغرب، غير أن حدته ستتراجع عند وصوله إلى تونس بفعل فقدانه للرطوبة داخل المناطق القارية.



توزّع الأمطار وتوقيتها

* بداية التأثير: من المنتظر أن تبدأ التقلبات الجوية اليوم بالمناطق الغربية والجنوبية الغربية، على غرار قفصة، توزر، قبلي، القصرين، مع أمطار متفرقة وضعيفة إلى متوسطة.
* الذروة: يتوقع أن تكون ذروة الأمطار يوم الجمعة، بداية من فجر الجمعة وعلى امتداد اليوم، مع امتداد التأثير إلى المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك السواحل.
* التواصل: تبقى بقايا أمطار ممكنة خلال السبت والأحد.

الكميات المتوقعة

أفاد بحبة بأن كميات الأمطار ستكون عمومًا بين 1 و30 مم، مع إمكانية تسجيل 40 إلى 50 مم محليًا، خاصة بالسواحل الشرقية، في حال تنشيط التيارات البحرية الجنوبية الشرقية (الشهيلي البحري)، التي قد تعزز غزارة التساقطات.

وأكد في هذا السياق أن الوضع الجوي عادي ولا ينذر بمخاطر فيضانات أو سيول، خلافًا لما تم تسجيله في المغرب مؤخرًا.

درجات الحرارة

* تشهد درجات الحرارة انخفاضًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية.
* القصوى المتوقعة:

* بين 9 و12 درجة بالمناطق الغربية.
* بين 15 و17 درجة بالمناطق الشرقية.
* شدّد الخبير على أن الأجواء لن تكون شتوية قاسية، نظرًا لطبيعة المنخفض الصحراوي والتيارات الدافئة المرافقة له.

الثلوج

نفى بحبة إمكانية تساقط الثلوج في تونس، موضحًا أن المرتفعات التونسية لا تبلغ الارتفاعات التي تسمح بذلك، على عكس بعض مناطق الجزائر والمغرب.

آفاق الطقس نهاية ديسمبر

وختم الخبير بالتأكيد على أن العشرية الأخيرة من شهر ديسمبر قد تشهد تقلبات جوية إضافية، مع بقاء الطريق مفتوحة أمام منخفضات قادمة من المحيط الأطلسي نحو شمال إفريقيا، ما يجعل فرص الأمطار واردة خلال الفترة القادمة.
“الوضع الجوي إيجابي، والأمطار مرحّب بها، دون مؤشرات على مخاطر استثنائية”، وفق تعبير الأستاذ عامر بحبة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320429


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:47
12:23
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
17°-14
18°-13
16°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :