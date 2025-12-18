Babnet   Latest update 07:36 Tunis

هدية أسطورية لميسي من ملياردير خلال زيارته الأخيرة إلى الهند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69439731003db1.00793404_fiejpngqkhoml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 06:02
      
تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدية استثنائية تقدر قيمتها بنحو 1.1 مليون دولار خلال زيارته الأخيرة إلى الهند في جولته العالمية GOAT Tour 2025.

وشملت زيارة قائد إنتر ميامي أربع مدن هندية، بدأت من كولكاتا، قبل أن ينتقل إلى حيدر أباد، مومباي ونيودلهي، حيث شارك في فعاليات رياضية وشبابية، وأطلق مبادرات خيرية، إلى جانب حضوره مباريات استعراضية.



وشهد ملعب "سولت ليك" في كولكاتا حالة من الفوضى خلال الظهور الأول لميسي، حيث لم يستمر تواجده أكثر من 25 دقيقة، بعد تدافع عدد كبير من السياسيين والمشاهير والمسؤولين إلى أرض الملعب لالتقاط الصور معه، ما تسبب في تعطيل التنظيم وخروج الوضع عن السيطرة.

وأثار المشهد غضب أكثر من 85 ألف مشجع حضروا لمشاهدة النجم الأرجنتيني، لتتحول الأجواء من الحماس إلى الاحتقان، وسط تقارير عن تحطيم مقاعد وإلقاء زجاجات مياه عقب مغادرة ميسي الملعب، قبل أن تتدخل السلطات وتفتح تحقيقا رسميا في الحادث.

وفي ختام جولته، زار ميسي مركز "فانتارا" العالمي لإنقاذ الحياة البرية في ولاية غوجارات، المملوك للملياردير الهندي موكيش أمباني، حيث تلقى هدية فاخرة من نجله أنانت أمباني، تمثلت في ساعة نادرة من طراز Richard Mille RM 003-V2 Tourbillon – Asian Edition.

وتعد هذه الساعة من أندر الإصدارات في العالم، إذ لا يتجاوز عددها 12 قطعة فقط عالميا، ويقدر سعرها بنحو 825 ألف جنيه إسترليني.

وأكد شهود عيان أن ميسي بدا هادئا في بداية ظهوره بكولكاتا، قبل أن تتغير ملامحه سريعا مع تزايد الزحام، حيث شعر بعدم الارتياح نتيجة الفوضى، ما دفع المنظمين إلى إخراجه بشكل عاجل لأسباب أمنية، برفقة زملائه لويس سواريز ورودريغو دي بول.


