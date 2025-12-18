أمام دائرة الفساد المالي: قرار قضائي في حق وزير سابق ورجل أعمال أجنبي
أمام دائرة الفساد المالي: قرار قضائي في حق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال سابقًا ورجل أعمال أجنبيقرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال سابقًا ورجل أعمال أجنبي، وذلك بخصوص قضية تعلّقت بفساد مالي وإداري.
هذا ولم يمثل المتهمان أمام القضاء، وتبيّن أنّ الوزير المذكور محال بحالة فرار.
وورد قرار التأجيل استجابة لطلب محامو المتهمين الذين بيّنوا أنّ قرار دائرة الاتهام محلّ طعن بالتعقيب، مطالبين بتأجيل المحاكمة لانتظار قرار محكمة التعقيب.
ويُذكر أنّ الوزير المذكور صدرت في حقه أحكام غيابية فاقت 30 سنة، وخطايا مالية بأكثر من 25 مليون دينار.
