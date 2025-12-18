Babnet   Latest update 11:23 Tunis

مقتل لاعب سابق في منتخب الإكوادور بعد هجوم مسلح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943d10eeeeb85.49386226_mijopfgnleqhk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 11:00 قراءة: 1 د, 11 ث
      
لقي لاعب منتخب الإكوادور السابق ماريو بينيدا، مصرعه إثر تعرضه لهجوم مسلح، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.



وأعلن نادي برشلونة الإكوادوري، الذي كان بينيدا أحد لاعبيه السابقين، خبر وفاته عن عمر ناهز 33 عاما، مؤكدا أن الحادثة وقعت نتيجة اعتداء مسلح.


وجاء في بيان النادي: "يعرب نادي برشلونة لكرة القدم عن بالغ حزنه لوفاة لاعبنا ماريو بينيدا، التي تأكدت رسميا عقب تعرضه لهجوم مسلح".

ووفقا للمعلومات، وقع الهجوم في مدينة غواياكيل، حيث أطلق مجهولان يستقلان دراجتين ناريتين النار على اللاعب.


وأفاد تلفزيون Ecuavista Noticias بأن زوجة بينيدا ووالدته كانتا برفقته لحظة الهجوم، وأسفر الاعتداء عن مقتل زوجته، فيما أصيبت والدته بجروح ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وسبق لماريو بينيدا أن دافع عن ألوان عدد من الأندية الإكوادورية، أبرزها إنديبندينتي ديل فالي وبرشلونة من غواياكيل، كما خاض تجربة احترافية قصيرة مع نادي فلومينينسي البرازيلي على سبيل الإعارة.

وحقق مع برشلونة لقب الدوري الإكوادوري مرتين، إضافة إلى التتويج بكأس البلاد مرة واحدة.

وعلى الصعيد الدولي، مثل بينيدا منتخب الإكوادور بين عامي 2014 و2021، وخاض تسع مباريات دولية بقميص المنتخب الوطني.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320440


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:48
12:23
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
19° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
17°-14
18°-13
17°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :