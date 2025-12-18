مقتل لاعب سابق في منتخب الإكوادور بعد هجوم مسلح

لقي لاعب منتخب الإكوادور السابق ماريو بينيدا، مصرعه إثر تعرضه لهجوم مسلح، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.







En el norte de Guayaquil se reporta un sicariato en Samanes 4 donde dos personas se encuentran sin vida y una herida, el fallecido se tratar a del jugador de f tbol de Barcelona SC. Mario Pineida junto a su esposa mientras que la madre del jugador esta herida.#SucreEnLaNoticia pic.twitter.com/0GyBlj1Vmy — Radio SUCRE 700 AM (@radio_sucre700) December 17, 2025

وأعلن نادي برشلونة الإكوادوري، الذي كان بينيدا أحد لاعبيه السابقين، خبر وفاته عن عمر ناهز 33 عاما، مؤكدا أن الحادثة وقعت نتيجة اعتداء مسلح.وجاء في بيان النادي: "يعرب نادي برشلونة لكرة القدم عن بالغ حزنه لوفاة لاعبنا ماريو بينيدا، التي تأكدت رسميا عقب تعرضه لهجوم مسلح".ووفقا للمعلومات، وقع الهجوم في مدينة غواياكيل، حيث أطلق مجهولان يستقلان دراجتين ناريتين النار على اللاعب.وأفاد تلفزيون Ecuavista Noticias بأن زوجة بينيدا ووالدته كانتا برفقته لحظة الهجوم، وأسفر الاعتداء عن مقتل زوجته، فيما أصيبت والدته بجروح ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.وسبق لماريو بينيدا أن دافع عن ألوان عدد من الأندية الإكوادورية، أبرزها إنديبندينتي ديل فالي وبرشلونة من غواياكيل، كما خاض تجربة احترافية قصيرة مع نادي فلومينينسي البرازيلي على سبيل الإعارة.وحقق مع برشلونة لقب الدوري الإكوادوري مرتين، إضافة إلى التتويج بكأس البلاد مرة واحدة.وعلى الصعيد الدولي، مثل بينيدا منتخب الإكوادور بين عامي 2014 و2021، وخاض تسع مباريات دولية بقميص المنتخب الوطني.