Babnet   Latest update 18:31 Tunis

كأس العرب قطر 2025: السلامي يؤكد جاهزية الأردن لتحدي المغرب في النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693ef6827e17f2.57174673_qjflhnpoegmik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 17:05 قراءة: 1 د, 51 ث
      
أكد المغربي جمال السلامي مدرب المنتخب الأردني صعوبة وخصوصية مواجهة المنتخب المغربي في المباراة النهائية لكأس العرب قطر 2025 المقررة غدا /الخميس/ على ملعب لوسيل المونديالي، لكنه شدد في الوقت نفسه على جاهزية لاعبيه لخوض التحدي الكبير.
وقال المدرب، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، "ندرك أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام منافس قوي يملك الكثير من الخصائص والمميزات الفردية والجماعية، ما يفرض على اللاعبين أن يكونوا جاهزين من جميع النواحي الفنية والذهنية والبدنية من أجل تحقيق الهدف المنشود، وتقليل بعض الفوارق مع بعض العناصر المغربية على مستوى الخبرة والتجربة في خوض المنافسات الكبيرة".


وأضاف "أعتقد أننا في المنتخب الأردني حاجتنا أكبر من المنتخب المغربي للفوز باللقب، كون المنتخب المغربي قد حقق في السنوات الأخيرة عديد الألقاب وسطر إنجازات عالمية، لكن بالنسبة لنا فقد خاض المنتخب الأردني نهائي كأس آسيا مؤخرا ولم يوفق بالتتويج باللقب، وأظن أن كأس العرب إن تحققت ستشكل نقلة نوعية كبيرة في كرة القدم الأردنية وستنصب هذا الجيل الرائع وستمنح دفعة كبيرة لمجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد الذين التحقوا بالمنتخب بعد كأس آسيا"، مختتما تصريحه بالتشديد على أن خوض النهائي بدون الانتصار لا يعني شيئا، وبالتالي سيبذل الجميع قصارى جهدهم من أجل التتويج باللقب، وهم ينتظرون دعم جماهيرهم التي لم تقصر منذ بداية البطولة.


بدوره، اعتبر لاعب المنتخب الأردني سعد الروسان، خلال المؤتمر الصحفي، لمواجهة لن تكون سهلة أمام منافس قوي قدم مستويات طيبة من انطلاق البطولة، مشيرا إلى أن المجموعة عقدت العزم على استكمال الخطوة الأخيرة وتحقيق اللقب الأول للأردن في تاريخ كأس العرب، خاصة أن منظومة المنتخب من جهاز إداري وفني ولاعبين، بذلت مجهودات كبيرة وتستحق أن تكلل تلك النجاحات بنيل اللقب.
وعن التحديات التي دخلها الخط الخلفي قبل البطولة في ظل غياب أسماء وازنة على رأسها يزن العرب، أكد متوسط دفاع المنتخب الأردني أن الغيابات طالت لاعبين مؤثرين في كل الخطوط وليس فقط في الخط الخلفي، لكن الحاضرين والمشاركين في البطولة قدموا مستوى ممتازا بدليل أن شباك المنتخب لم تستقبل أهدافا في المباريات الثلاث الأخيرة، ولم تتلق سوى هدفين في كامل البطولة، الأمر الذي يؤكد على أنه دون فوارق بين الأساسي والاحتياطي، حيث شارك في المباريات 22 لاعبا من أصل 23 لاعبا مسجلا في هذه المسابقة.
وختم اللاعب بالتأكد على الثقة الكبيرة بالدعم الذي ستوفره الجماهير الأردنية التي شكلت أيضا علامة فارقة في البطولة، واعدا بأن يبذل الجميع قصارى جهدهم لإسعاد الشعب الأردني بالفوز باللقب.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320405


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 | 26 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:47
12:22
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
21°-14
18°-14
17°-14
16°-11
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :