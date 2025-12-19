Babnet   Latest update 08:45 Tunis

الملعب التونسي : فسخ عقد التشادي محمد تيام وثلاث وديات في تربص سوسة

Publié le Vendredi 19 Decembre 2025
      
اعلن الملعب التونسي عبر صفحته الرسمية عن فسخ عقد لاعبه التشادي محمد تيام بالتراضي بعد تسوية مستحقاته.
وكان تيام (24 عاما) الذي يشغل مركز لاعب وسط دفاعي انضم الى الملعب التونسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
يذكر ان فريق باردو دخل في تربص تحضيري بمدينة سوسة استعدادا لبقية الموسم الرياضي 2025-2026. ويتضمن برنامج التربص ثلاث مباريات ودية امام النجم الساحلي يوم 19 ديسمبر واتحاد بن قردان يوم 22 ديسمبر والترجي الجرجيسي يوم 25 من نفس الشهر.

وتجدر الاشارة الى ان الملعب التونسي انهى مرحلة ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ثنائي الصدارة النادي الافريقي والترجي الرياضي الذي تنقصه مقابلة.


