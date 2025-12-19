سيدي بوزيد: افتتاح دار خدمات رقمية ببلدية أولاد حفوز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69451d212f8067.63836574_gqnfijolmpehk.jpg width=100 align=left border=0>

تم يوم أمس الخميس، في إطار دعم التحوّل الرقمي وتعزيز تقريب الخدمات الإدارية من المواطن وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدّمة، افتتاح دار خدمات رقمية ببلدية أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد.



وبيّن النائب بمجلس الشعب خالد حكيم مبروكي بالمناسبة في تصريح لصحفي "وات" ان هذا المشروع يأتي في سياق استراتيجية وطنية ترمي إلى تعميم الرقمنة وتعزيز الحوكمة الرشيدة بما يدعم التنمية المحلية ويكرّس مبدأ الإدارة القريبة من المواطن.









وأشار مبروكي الى ان دار الخدمات ستمكن المواطنين من النفاذ إلى مختلف الخدمات الإدارية الرقمية بسهولة ويسر ومن توفير فضاء مجهّز للتوجيه والمرافقة في استعمال المنصّات الرقمية وهو ما سيساهم في تبسيط الإجراءات والحدّ من التنقّل والضغط على الإدارات.

يشار الى ان افتتاح الخدمات الرقمية تم باشراف والي الجهة فيصل بالسعودي وبحضور المستشار برئاسة الحكومة وليد ملاط والنائب بمجلس الشعب خالد حكيم مبروكي وأعضاء المجلس المحلي.



