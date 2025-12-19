Babnet   Latest update 06:41 Tunis

صور إبستين تفضح علاقات مفاجئة.. أسماء بارزة في عالم السياسة والتكنولوجيا والإعلام تظهر في الأرشيف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6944ebc31082f2.83848894_jehifmgqplkno.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Decembre 2025 - 06:33 قراءة: 1 د, 22 ث
      
كشفت مجموعة صور جديدة من أرشيف الراحل جيفري إبستين، الذي أدين بجرائم جنسية، عن أسماء جديدة منها عمود صحيفة "نيويورك تايمز" ديفيد بروكس والشريك المؤسس لشركة "غوغل" سيرغي برين.

كما ظهر في مجموعة الوثائق، التي أفرج عنها الديمقراطيون في الكونغرس أمس الخميس، الساحر ديفيد بلين وعالم اللغويات والمنظر السياسي نعوم تشومسكي، دون الإشارة إلى أي دليل على ارتكابهم مخالفات.



من جهتها، دافعت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بروكس، مشيرة إلى أن لقاءه مع إبستين كان لأغراض مهنية صحفية، وتم خلال حدث واحد في عام 2011. بينما تظهر صورة لتشومسكي مع إبستين على ما يبدو أنه طائرة خاصة.


وفي إحدى الصور، ظهر بلين واقفا قرب طاولة اجتماعات، بينما كان إبستين يستند بذراعيه على كرسيين يجلس عليهما المخرج وودي آلين ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، المعروفين بعلاقاتهما السابقة مع إبستين.


وتضمنت المجموعة أيضا صورا لمستشار الرئيس دونالد ترامب، ستيف بانون، الذي ذكر أنه أجرى مقابلة مع إبستين لمشروع لم ينشر، والشريك المؤسس لمايكروسوفت بيل غيتس وهو يحيط بذراعه امرأة.


وجاء الكشف عن هذه الصور قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي فرضه الكونغرس على وزارة العدل للإفراج عن غالبية ملفات التحقيق في قضية إبستين، الذي وجد ميتا في زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره للمحاكمة، وقالت السلطات إنه انتحر.


وعارض ترامب سابقا هذا المطلب التشريعي، واتهم الديمقراطيين بتكريس "خدعة" لتشويه سمعته وسمعة آخرين بسبب علاقاتهم الماضية مع الممول المدان. وقال ترامب إنه قطع صلته بإبستين بعد سنوات من مرافقته في مناسبات اجتماعية، بسبب قيام إبستين بسرقة موظفين من نادي مار-أ-لاغو.

كما ارتبط الرئيس السابق بيل كلينتون بعلاقة وثيقة مع إبستين، لكنه أكد أنه قطع الاتصال به قبل الفضحية العلنية لإبستين، والتي بدأت مع إقراره بالذنب في قضايا جرائم جنسية في فلوريدا عام 2008.

المصدر: نيويورك بوست


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320487


babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 2

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 ديسمبر 2025 | 28 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:08
14:48
12:23
07:27
05:54
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-14
18°-13
18°-12
19°-11
15°-12
  • Avoirs en devises
    24701,1

  • (18/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41923 DT        1$ =2,91219 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :