صور إبستين تفضح علاقات مفاجئة.. أسماء بارزة في عالم السياسة والتكنولوجيا والإعلام تظهر في الأرشيف

كشفت مجموعة صور جديدة من أرشيف الراحل جيفري إبستين، الذي أدين بجرائم جنسية، عن أسماء جديدة منها عمود صحيفة "نيويورك تايمز" ديفيد بروكس والشريك المؤسس لشركة "غوغل" سيرغي برين.



كما ظهر في مجموعة الوثائق، التي أفرج عنها الديمقراطيون في الكونغرس أمس الخميس، الساحر ديفيد بلين وعالم اللغويات والمنظر السياسي نعوم تشومسكي، دون الإشارة إلى أي دليل على ارتكابهم مخالفات.



من جهتها، دافعت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بروكس، مشيرة إلى أن لقاءه مع إبستين كان لأغراض مهنية صحفية، وتم خلال حدث واحد في عام 2011. بينما تظهر صورة لتشومسكي مع إبستين على ما يبدو أنه طائرة خاصة.وفي إحدى الصور، ظهر بلين واقفا قرب طاولة اجتماعات، بينما كان إبستين يستند بذراعيه على كرسيين يجلس عليهما المخرج وودي آلين ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، المعروفين بعلاقاتهما السابقة مع إبستين.وتضمنت المجموعة أيضا صورا لمستشار الرئيس دونالد ترامب، ستيف بانون، الذي ذكر أنه أجرى مقابلة مع إبستين لمشروع لم ينشر، والشريك المؤسس لمايكروسوفت بيل غيتس وهو يحيط بذراعه امرأة.وجاء الكشف عن هذه الصور قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي فرضه الكونغرس على وزارة العدل للإفراج عن غالبية ملفات التحقيق في قضية إبستين، الذي وجد ميتا في زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره للمحاكمة، وقالت السلطات إنه انتحر.وعارض ترامب سابقا هذا المطلب التشريعي، واتهم الديمقراطيين بتكريس "خدعة" لتشويه سمعته وسمعة آخرين بسبب علاقاتهم الماضية مع الممول المدان. وقال ترامب إنه قطع صلته بإبستين بعد سنوات من مرافقته في مناسبات اجتماعية، بسبب قيام إبستين بسرقة موظفين من نادي مار-أ-لاغو.كما ارتبط الرئيس السابق بيل كلينتون بعلاقة وثيقة مع إبستين، لكنه أكد أنه قطع الاتصال به قبل الفضحية العلنية لإبستين، والتي بدأت مع إقراره بالذنب في قضايا جرائم جنسية في فلوريدا عام 2008.المصدر: نيويورك بوست