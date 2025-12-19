Babnet   Latest update 06:41 Tunis

تبرعات ضخمة لبطل بوندي أحمد الأحمد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6944ea0342ade5.99871896_ogpfjeqnlhmik.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Decembre 2025
      
وكالات - تلقى بطل هجوم بوندي في سيدني أحمد الأحمد، تبرعات تجاوزت قيمتها 2.5 مليون دولار أسترالي، بعد تدخله لتجريد مسلح من سلاحه وإنقاذ عشرات المدنيين خلال الهجوم.

وجمعت التبرعات عبر حملة أطلقت على منصة "غوفندمي"، وشارك فيها أكثر من 43 ألف متبرع، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 2,533,585 دولارا، في تعبير واسع عن الامتنان لما وصف بالشجاعة الاستثنائية التي أظهرها آل أحمد، رغم تعرضه لإصابات خطيرة.



وظهر الأحمد في مقطع فيديو متداول وهو يتسلم شيك التبرعات، قائلا بتواضع "هل أستحق ذلك؟"، ليرد عليه المؤثر زاكري ديرينيوفسكي الذي أشرف على الحملة قائلا "كل قرش".

وقال الأحمد إن ما قام به كان بدافع إنساني بحت، مؤكدا أن الجميع كانوا يستمتعون بيومهم مع عائلاتهم وأطفالهم، وأن من حقهم العيش بأمان.

وأضاف أن رسالته للمتبرعين هي الوقوف مع بعضهم البعض ونبذ الكراهية، مشددا على أن إنقاذ الأرواح واجب إنساني قبل أي اعتبار آخر.

وشهدت الحملة مشاركة شخصيات بارزة، من بينها الملياردير الأمريكي بيل آكمان الذي قدم تبرعا بلغ 99,999 دولارا. وذكرت صفحة الحملة أن الأحمد تصرف بشكل غريزي ودون تردد، معرضا حياته للخطر من أجل حماية الآخرين.

ويذكر أن إجمالي التبرعات المخصصة لضحايا هجوم بوندي وعائلاتهم عبر حملات موثقة على "غوفندمي" اقترب من خمسة ملايين دولار، شملت دعما لعائلات ضحايا من بينهم أطفال ورجال دين، إضافة إلى مصابين من المدنيين ورجال الشرطة.

ولا يزال أحمد الأحمد يتلقى العلاج في المستشفى متأثرا بإصابات متعددة، وسط توقعات بتكريمه رسميا ومنحه أحد أوسمة الشجاعة في أستراليا.


