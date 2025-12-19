توزر: "عبق التراث" في الدورة 13 لمهرجان بوهلال للسياحة والتراث من 22 إلى 24 ديسمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694536cc0beb02.37996862_pmilonkgfejqh.jpg width=100 align=left border=0>

تحت شعار "عبق التراث"، تلتئم الدورة 13 من مهرجان بوهلال للسياحة والتراث في منطقة بوهلال من ولاية توزر من 22 إلى 24 ديسمبر. وترتكز البرمجة على إبراز المخزون الثقافي والتراثي للمنطقة بهدف الترويج السياحي وخلق حركية ثقافية اقتصادية وفق حبيب الزاوي مدير المهرجان.

ويفتتح المهرجان في الساحة المخصصة قبالة مقام الولي الصالح سيدي بوهلال بعرض فرجوي يحمل عنوان "رحلة نجع" يراوح بين الأغاني التراثية والعروض الفرجوية والفروسية ويشارك فيه ثلة من الفنانين الشعبيين والشعراء على غرار مغنية الراي الجزائري عبلة والموسيقي التونسي عادل قواسمية وفرقة الأغواط من الجزائر والفنان الشعبي سفيان القابسي.

وتتوالى بعد فقرة الافتتاح مجموعة من الفعاليات تراوح بين السهرات الفنية والمعارض وعروض التنشيط، كما سيتم تنظيم زيارة الولي سيدي بوهلال باعتبارها تقليدا دأب سكان المنطقة على تنظيمه سنويا وفق المصدر ذاته. ويتابع ضيوف الدورة كذلك عروضا للفرق الصوفية وورشات في الفنون التشكيلية لرسم جداريات على واجهات إحدى المباني في المنطقة.





وفي اليوم الختامي تؤثث مجموعة من الفقرات ساحة المهرجان بجبل سيدي بوهلال أبرزها لوحات من الفنون الشعبية المغاربية بمشاركة فرقة الفنون الشعبية الليبية البرتك مع أجواء ممزوجة بالشعر الشعبي والفروسية وبحضور الأهالي لإحياء الزيارة السنوية للولي الصالح.



وبين مدير المهرجان أن المنطقة التي تجمع بين الواحة والجبل فضلا عن اطلالتها على شط الجريد من جهة الجنوب، ستوفر لزوارها متعة متابعة هذه العروض والتعرف على مخزون تراثي من خلال الحرف اليدوية والمعارف المتعلقة بالواحة مضيفا أن المهرجان يساهم سنويا في تنشيط الحركة الاقتصادية وانعاشها خلال عطلة الشتاء.

