محامي المتهمين في جريمة مقتل المحامية منجية المناعي ينفي مزاعم تورط ابنيها في المخدرات وطلب 700 ألف دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681278d8f014f2.24233435_liqmgfophknej.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 15 Août 2025
      
نفى المحامي عماد القاسمي، محامي ابني الضحية المحامية لدى التعقيب منجية المناعي، ما تم تداوله من تصريحات حول استهلاك موكليه للمخدرات أو تورطهما في قتل والدتهما بعد رفضها تمكينهما من مبلغ 700 ألف دينار.

وأوضح القاسمي في تصريح لـ"باب نات" أن التحقيقات ما تزال جارية، مؤكداً أن التساخير الفنية وتقرير الطب الشرعي لم تصدر نتائجهما بعد، وبالتالي لا وجود لأي إثبات قانوني يربط موكليه بالجريمة في الوقت الراهن.



وضعية الابن المقيم بألمانيا

وفي ما يتعلق بتسلم القضاء التونسي لابن الضحية، وهو طبيب مقيم بألمانيا، بعد إيقافه من قبل الإنتربول الألماني في شهر جوان الماضي، أكد القاسمي أنه لم يتم إلى حد الآن تسليمه إلى السلطات القضائية التونسية.

دعوة للتحري من المصادر الرسمية

وشدد المحامي على ضرورة اعتماد المعطيات الصادرة عن المصادر الرسمية وتجنب نشر الأخبار المغلوطة أو غير المؤكدة، لما قد تسببه من تضليل للرأي العام وتشويش على سير التحقيقات.


Indicateurs
