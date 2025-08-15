محامي المتهمين في جريمة مقتل المحامية منجية المناعي ينفي مزاعم تورط ابنيها في المخدرات وطلب 700 ألف دينار
نفى المحامي عماد القاسمي، محامي ابني الضحية المحامية لدى التعقيب منجية المناعي، ما تم تداوله من تصريحات حول استهلاك موكليه للمخدرات أو تورطهما في قتل والدتهما بعد رفضها تمكينهما من مبلغ 700 ألف دينار.
وأوضح القاسمي في تصريح لـ"باب نات" أن التحقيقات ما تزال جارية، مؤكداً أن التساخير الفنية وتقرير الطب الشرعي لم تصدر نتائجهما بعد، وبالتالي لا وجود لأي إثبات قانوني يربط موكليه بالجريمة في الوقت الراهن.
