ساركوزي يصل إلى السجن بعد إدانته في قضية تمويل حملته الانتخابية

Publié le Mardi 21 Octobre 2025
      
وصل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اليوم الثلاثاء إلى سجن "لا سانتيه" في باريس لقضاء عقوبة السجن لـ5 سنوات، بعد إدانته في قضية تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بأموال ليبية.

وقبل نقله إلى السجن تجمع عدد من أنصاره أمام منزله الكائن في الدائرة السادسة عشرة من العاصمة الفرنسية. ومن بين نحو مئة شخص حضروا، كان هنري غينو، أحد مستشاريه السابقين، إضافة إلى أفراد عائلته بالكامل.



ونزل ساركوزي من منزله الكائن في نهاية زقاق ضيق إلى جانبه زوجته كارلا بروني لتحية الحشد الذي هتف له "نيكولا، نيكولا!" و"ساركوزي، رئيس!". ثم استقل سيارة أقلته إلى السجن، برفقة موكب من دراجات الشرطة النارية وعدد من الصحفيين.

وأثناء توجهه إلى سجن لا سانتيه، نشر الرئيس الأسبق رسالة عبر منصة "إكس" وجه فيها حديثه إلى الفرنسيين، مؤكدا أنه "ضحية فضيحة قضائية"، في إشارة إلى ما اعتبره ظلما بحقه.

وبعد وقت قليل وصل ساركوزي إلى السجن، حيث سينقل إلى الجناح المعروف باسم "VIP"، وسيحصل على غرفته الخاصة ضمن 18 زنزانة متطابقة تبلغ مساحة كل منها 9 أمتار مربعة، وتقع في جناح منفصل عن باقي السجناء.

وأصبح ساركوزي، رئيس فرنسي سابق يسجن، إذ يتعين عليه قضاء عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية" في قضية تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بأموال ليبية.

وبعد الحكم غير المسبوق الصادر الشهر الماضي، قررت محكمة باريس أن يبدأ ساركوزي تنفيذ عقوبته فورا دون انتظار نتيجة الاستئناف، بسبب "خطورة الإخلال بالنظام العام الذي تسببت به الجريمة".

وبموجب هذا القرار، لا يمكن للرئيس السابق تقديم طلب للإفراج المؤقت إلا بعد دخوله السجن، على أن تبت محكمة الاستئناف في الطلب خلال مدة أقصاها شهران.




