وزارة الفلاحة توصي مربي المواشي بالوقاية من الأمراض المنقولة عبر الحشرات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/634c2ec6c240c4.67457397_fhpkgionjeqml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 13:33
      
دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة المربين إلى توخي الحذر واعتماد الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية قطعانهم  وصحة مجتمعاتهم في ظل الظروف المناخية الحالية (حرارة مرتفعة ورطوبة عالية) الملائمة لتكاثر الحشرات، خاصة البعوض والذباب الناقل للأمراض الحيوانية العابرة للحدود.
واوصت في ذات السياق باعتماد مقاربة "الصحة الواحدة" التي تؤكد الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ومبدأ رفاهية الحيوان الذي يضمن حسن معاملته والعناية به، وفق بلاغ اصدرته الثلاثاء.  
كما دعت المصالح البيطرية  الى  التنظيف اليومي لمحلّات التربية ومحيطها للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للحيوان، وتجفيف المياه الراكدة داخل الإسطبلات وفي محيطها لتفادي تكاثر الحشرات وكدلك إبعاد الفضلات والأسمدة الحيوانية عن الإسطبلات قدر الإمكان ورشّها بالمبيدات المرخّص بها.

واوصت بضرورة حماية الحيوانات من لسعات الحشرات، خاصّة خلال الفترات الليلية، عبر إيوائها داخل الإسطبلات ووضع ناموسيات على منافذ التهوئة ورش المبيدات الحشرية المصرّح بها داخل الإسطبلات وعلى الحيوانات (خاصة الرأس والأذنين والأطراف والبطن) علاوة على تحميم المجترات الصغرى في أحواض مخصصة تحتوي على مبيدات مرخّص بها، مع إعادة العملية كل 15 يوماً أو بعد كل نزول للأمطار وتفادي اقتناء حيوانات مجهولة المصدر يمكن أن تكون حاملة لمسببات الأمراض مع- الاتصال الفوري بالطبيب البيطري الخاص عند ملاحظة أعراض غير عادية.

واكدت الوزارة أنّ الوقاية والرعاية اليومية تمثّلان حجر الأساس لحماية القطيع الوطني وضمان رفاهيته وصحته، بما ينعكس إيجابا على صحة الإنسان وسلامة المنتجات الحيوانية، في إطار روح التضامن والمسؤولية المشتركة بين المربي والطبيب البيطري والإدارة، وفق البلاغ.
ويمكن للمربين الاتصال بالمصالح البيطرية الجهوية أو الدوائر المحلية للإنتاج الحيواني لمزيد الإرشادات.
 


