بمناسبة الذكرى 77 لتأسيسها: الخطوط التونسية تطلق عروضا استثنائية لمدة 77 ساعة

أعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية، بمناسبة مرور 77 سنة على تأسيسها (1948)، عن إطلاق حملة ترويجية غير مسبوقة تمتد على مدى 77 ساعة فقط، تتضمن تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة على جميع وجهاتها، وتشمل كلًّا من الدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في تاريخ الشركة.



تفاصيل العروض





ووفق بلاغ صادر عن الشركة:





* تخفيضات تصل إلى 50% على أسعار التذاكر لكافة الوجهات الدولية.

* العروض تشمل الدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال دون استثناء.

* تخفيضات بـ50% على خدمات إضافية، من أبرزها:



* اختيار المقعد مسبقًا لمزيد من الراحة.

* حقيبة إضافية بوزن 23 كلغ.

* الولوج إلى القاعة الشرفية بمطار تونس قرطاج الدولي.

* رسوم الخدمة مجانية طوال فترة الحملة، ما يمنح المسافرين قيمة إضافية وتكلفة أقل.



فترة الحجز والسفر

* فترة البيع: تنطلق اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2025 وتستمر لمدة 77 ساعة فقط.

* فترة السفر: من 21 أكتوبر 2025 إلى 31 ماي 2026، وتشمل العطل المدرسية وفترات الذروة.



طرق الحجز المتاحة

يمكن للمسافرين الاستفادة من هذه التخفيضات عبر:



* الموقع الإلكتروني: www.tunisair.com

* تطبيق الهاتف الجوّال

* وكالات الخطوط التونسية الرسمية

* وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات المتعاملين مع الشركة



