Babnet   Latest update 11:49 Tunis

بمناسبة الذكرى 77 لتأسيسها: الخطوط التونسية تطلق عروضا استثنائية لمدة 77 ساعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6408b28a351425.19265482_hgopqkejmilfn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 11:46 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية، بمناسبة مرور 77 سنة على تأسيسها (1948)، عن إطلاق حملة ترويجية غير مسبوقة تمتد على مدى 77 ساعة فقط، تتضمن تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة على جميع وجهاتها، وتشمل كلًّا من الدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في تاريخ الشركة.

تفاصيل العروض


ووفق بلاغ صادر عن الشركة:


* تخفيضات تصل إلى 50% على أسعار التذاكر لكافة الوجهات الدولية.
* العروض تشمل الدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال دون استثناء.
* تخفيضات بـ50% على خدمات إضافية، من أبرزها:

* اختيار المقعد مسبقًا لمزيد من الراحة.
* حقيبة إضافية بوزن 23 كلغ.
* الولوج إلى القاعة الشرفية بمطار تونس قرطاج الدولي.
* رسوم الخدمة مجانية طوال فترة الحملة، ما يمنح المسافرين قيمة إضافية وتكلفة أقل.

فترة الحجز والسفر

* فترة البيع: تنطلق اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2025 وتستمر لمدة 77 ساعة فقط.
* فترة السفر: من 21 أكتوبر 2025 إلى 31 ماي 2026، وتشمل العطل المدرسية وفترات الذروة.

طرق الحجز المتاحة

يمكن للمسافرين الاستفادة من هذه التخفيضات عبر:

* الموقع الإلكتروني: www.tunisair.com
* تطبيق الهاتف الجوّال
* وكالات الخطوط التونسية الرسمية
* وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات المتعاملين مع الشركة

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الشركة الرامية إلى تعزيز علاقتها بالمسافرين وتقديم امتيازات تنافسية في السوق العالمية للطيران، خاصة مع اقتراب موسم العطل والسفر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317018


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 21 أوكتوبر 2025 | 29 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:37
15:10
12:11
06:32
05:06
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
28°-21
29°-20
29°-21
32°-21
  • Avoirs en devises
    24697,2

  • (20/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41866 DT        1$ =2,92372 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/10)   784,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    