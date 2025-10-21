أحمد شلبي: تم عرض 35 شخصًا على النيابة العمومية تم حفظ التهم في حق 20 منهم

في إطار المتابعة المباشرة للإضراب العام في ولاية قابس، استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، صباح اليوم، أحمد شلبي رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس، للحديث عن تطورات الوضع الأمني والبيئي والتحركات الاحتجاجية.



حصيلة الإيقافات القضائية



الوضع البيئي وتقصير السلطات



"وجود وزير الصحة في الجلسة البرلمانية دون حضور وزير البيئة أو وزير الصناعة يؤكد غياب الإرادة الجدية لمعالجة أصل الأزمة. ما نحتاجه اليوم ليس الشعارات بل القرارات الفعلية لإنقاذ الأهالي من التلوث القاتل الذي أصبح يهدّد الحق في الحياة."

"هناك حالات شلل جزئي مسجلة لدى تلاميذ، من بينهم طفلة أصيبت بشلل تام على مستوى الساقين، وما تزال تخضع للمراقبة الطبية."

استهلّ الأستاذ أحمد شلبي مداخلته بالتأكيد على أن يوم 20 أكتوبر كان "يوماً مرهقاً جدًّا" على الأهالي والمحامين، حيث تم عرضعلى النيابة العمومية:: تم حفظ التهم في حقهم وإخلاء سبيلهم.: تمّت إحالتهم على قاضي الأسرة، مع التسليم في حالة سراح.: أحيلوا على قاضي التحقيق.: ما زالوا قيد الإيقاف في ما يعرف بقضايا "الحق العام".وأوضح شلبي أن هذه الأرقام تعكس "عشوائية الإيقافات" التي تمت خلال نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أن النيابة العمومية أقرت بذلك ضمنيًا عبر قرارات الحفظ.وفي تقييمه لردّ فعل الحكومة والبرلمان، قال شلبي:وأضاف أن تصريح وزير الصحة حول برمجة مستشفى لمعالجة الأمراض السرطانية في قابس هو "اعتراف رسمي بأن الجهة أصبحت منكوبة بيئيًا".بيّن شلبي أن الإضراب عرفمن مختلف القطاعات:* إغلاق شبه كامل للمقاهي والمؤسسات التجارية.* مشاركة واسعة من المنظمات الوطنية والمجتمع المدني.* استمرار الخدمات الاستشفائية والنقل الحيوي فقط.وأكد أن هذا التحرّك يمثلللمطالبة بالحق في بيئة سليمة وقرارات سيادية لإنهاء التلوث الصناعي.كشف رئيس فرع الرابطة عن تواصل تأثير التسربات الغازية على عدد من الأطفال: