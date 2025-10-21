Babnet   Latest update 08:30 Tunis

أحمد شلبي: تم عرض 35 شخصًا على النيابة العمومية تم حفظ التهم في حق 20 منهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f0910f054cd2.75217082_ilgmokjnpfheq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 08:30 قراءة: 1 د, 34 ث
      
في إطار المتابعة المباشرة للإضراب العام في ولاية قابس، استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، صباح اليوم، أحمد شلبي رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس، للحديث عن تطورات الوضع الأمني والبيئي والتحركات الاحتجاجية.

حصيلة الإيقافات القضائية


استهلّ الأستاذ أحمد شلبي مداخلته بالتأكيد على أن يوم 20 أكتوبر كان "يوماً مرهقاً جدًّا" على الأهالي والمحامين، حيث تم عرض 35 شخصًا على النيابة العمومية:


* 20 شخصًا: تم حفظ التهم في حقهم وإخلاء سبيلهم.
* 2 من القُصّر: تمّت إحالتهم على قاضي الأسرة، مع التسليم في حالة سراح.
* 8 أشخاص: أحيلوا على قاضي التحقيق.
* 6 موقوفين: ما زالوا قيد الإيقاف في ما يعرف بقضايا "الحق العام".

وأوضح شلبي أن هذه الأرقام تعكس "عشوائية الإيقافات" التي تمت خلال نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أن النيابة العمومية أقرت بذلك ضمنيًا عبر قرارات الحفظ.

الوضع البيئي وتقصير السلطات

وفي تقييمه لردّ فعل الحكومة والبرلمان، قال شلبي:
"وجود وزير الصحة في الجلسة البرلمانية دون حضور وزير البيئة أو وزير الصناعة يؤكد غياب الإرادة الجدية لمعالجة أصل الأزمة. ما نحتاجه اليوم ليس الشعارات بل القرارات الفعلية لإنقاذ الأهالي من التلوث القاتل الذي أصبح يهدّد الحق في الحياة."

وأضاف أن تصريح وزير الصحة حول برمجة مستشفى لمعالجة الأمراض السرطانية في قابس هو "اعتراف رسمي بأن الجهة أصبحت منكوبة بيئيًا".


بيّن شلبي أن الإضراب عرف انخراطًا شاملاً من مختلف القطاعات:

* إغلاق شبه كامل للمقاهي والمؤسسات التجارية.
* مشاركة واسعة من المنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
* استمرار الخدمات الاستشفائية والنقل الحيوي فقط.
وأكد أن هذا التحرّك يمثل رسالة موحّدة من أبناء قابس للمطالبة بالحق في بيئة سليمة وقرارات سيادية لإنهاء التلوث الصناعي.


كشف رئيس فرع الرابطة عن تواصل تأثير التسربات الغازية على عدد من الأطفال:
"هناك حالات شلل جزئي مسجلة لدى تلاميذ، من بينهم طفلة أصيبت بشلل تام على مستوى الساقين، وما تزال تخضع للمراقبة الطبية."


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317008


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 21 أوكتوبر 2025 | 29 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:37
15:10
12:11
06:32
05:06
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet29°
22° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
28°-21
29°-20
29°-21
32°-21
  • Avoirs en devises
    24697,2

  • (20/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41866 DT        1$ =2,92372 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/10)   938,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    