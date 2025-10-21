Babnet   Latest update 06:53 Tunis

باريس: مصرع عامل وإصابة تسعة إثر سقوط رافعات نتيجة زوبعة عنيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f716a6ade134.62459961_eqfngjhlmikpo.jpg width=100 align=left border=0>
Credits RTL
Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 06:10
      
فرانس 24 - لقي عامل بناء مصرعه وأصيب تسعة آخرون بجروح، بينهم أربعة في حالة حرجة، بعدما تسببت زوبعة عنيفة ومفاجئة بسقوط ثلاث رافعات في بلدات عدة شمال باريس الإثنين، وفق ما أفادت السلطات الفرنسية.

وشهدت بلدة إيرمون الواقعة على بعد 21 كيلومترا شمال شرق العاصمة باريس الكارثة عند الساعة 17:50 بالتوقيت المحلي، حيث ضربت الزوبعة مركزة ما يقارب عشر بلدات، بحسب تصريحات المحافظ فيليب كور لوكالة الأنباء الفرنسية.



ذكر المدعي العام للجمهورية في بونتواز، غيريك لو برا، أن الحادث أسفر عن مقتل شاب يبلغ 23 عاما من عمال شركة البناء العاملة في الموقع، بالإضافة إلى إصابة تسعة أشخاص.

وأوضحت السلطات المحلية أن أربعة من المصابين في حالة حرجة والبقية يعانون من جروح خطرة، كما تسبب الإعصار في سقوط رافعات واقتلاع أسطح بعض المباني.

وانتشرت عبر منصة إكس مقاطع مصورة تظهر لحظة انهيار ثلاث رافعات بناء خلال ثوان قليلة على التوالي.

وأكد وزير الداخلية لوران نونيز عبر منصة إكس أن سبب الكارثة يعود إلى زوبعة غير مسبوقة الشدة ومباغتة.

وأشار المحافظ إلى أن الرافعة الأولى هوت في موقع البناء وأودت بحياة العامل، بينما سقطت الثانية فوق مؤسسة طبية واجتماعية دون تسجيل إصابات، فيما انهارت الثالثة فوق مبنى سكني.

وشاركت فرق الإنقاذ في عمليات التدخل، إذ بلغ عدد عناصر الإطفاء نحو 80، إلى جانب 50 شرطيا و20 من طواقم خدمة المساعدة الطبية الطارئة، بحسب ما أفادت المحافظة.


