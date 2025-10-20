في إنجاز أسطوري.. المغرب يقهر الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه

توج منتخب المغرب للشباب بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز صعب ومستحق على الأرجنتين بهدفين دون رد في النهائي اليوم الاثنين.



وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب "خوليو مارتينيز برادانوس" في سانتياغو، عاصمة تشيلي، سجل ياسر زابيري هدفي اللقاء خلال الشوط الأول، ليمنح بلاده إنجازا تاريخيا.



وجاء الهدف الأول عبر تسديدة رائعة من ركلة حرة نفذها زابيري في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء، واضعا فريقه في المقدمة.أما الهدف الثاني، فقد أتى في الدقيقة 29 بعد هجمة مرتدة من الجهة اليمنى قادها عثمان ماعما، الذي أرسل كرة عرضية تلقاها زابيري ليسددها مباشرة بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى.ودخل المغرب النهائي باحثا عن مجد غير مسبوق، في مواجهة منتخب الأرجنتين الشاب، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (6 تتويجات).وقدم المنتخب المغربي، أداء لافتا طوال البطولة، أطاح خلاله بمنتخبات كبرى من بينها إسبانيا والبرازيل والولايات المتحدة وفرنسا، قبل أن يفرض كلمته أمام الأرجنتين بفضل انضباطه التكتيكي وصلابة دفاعه وفعالية هجومه بقيادة الزبيري.وبفضل هذا الفوز، أصبح المغرب أول دولة عربية تظفر بكأس العالم للشباب، بينما يعد ثاني بلد إفريقي يحصد اللقب بعد غانا التي توجت به عام 2009 وخسرت النهائي مرتين في عامي 1993 و2001.كما بات المنتخب المغربي أول فريق منذ 42 عاما يتمكن من هزيمة الأرجنتين في نهائي كأس العالم تحت 20 سنة، لينهي سلسلة تفوق طويلة لمنتخب "التانغو" في المباريات النهائية.فمنذ أن تفوقت البرازيل بقيادة نجومها جورجينيو ودونغا وجيوفاني وبيبيتو على غريمتها الأرجنتين في نهائي نسخة المكسيك 1983، نجحت الأرجنتين بعدها في التغلب على كل من البرازيل، وأوروغواي، وغانا، ونيجيريا، والتشيك لتظفر باللقب في جميع النهائيات التي خاضتها حتى موقعة سانتياغو اليوم.وبخسارته فشل منتخب الأرجنتين في توسيع رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بكأس العالم للشباب، ليظل رصيده عند ستة ألقاب.ومنذ تتويجه الأخير في نسخة كندا 2007 عندما قاده النجم سيرخيو أغويرو للفوز على التشيك في تورونتو، لم يفلح "ألبيسيليستي" في العودة إلى سلم التتويج العالمي.