مسرح أوبرا تونس يكرّم الفنانة سُلاف في عرض "عين المحبة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f5cca8d58e55.71642039_mfqkngpjelohi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 08:44
      
ينظم مسرح أوبرا تونس وبالتعاون مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حفلا تكريميا للفنانة سُلاف، وذلك يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 على الساعة الثامنة مساء بـمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، ضمن تظاهرة "عين المحبة" الموسم الثاني.
 
 

ويأتي هذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنانة سُلاف، التي تعد من أبرز الأصوات النسائية في تاريخ الأغنية التونسية، ومن الرموز التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية خلال ما يُعرف بالعصر الذهبي للأغنية التونسية.

 
 
سيؤثث الحفل الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو عبد الرحمان العيادي، بمشاركة مجموعة من الأصوات التونسية المتميزة كضيوف شرف، وهنّ:
    •    نوال عشام
    •    أسماء بن أحمد
    •    رحاب الصغير
    •    منجية الصفّاقسي
    •    هيفاء عامر
 
 
يهدف هذا العرض إلى تسليط الضوء على الإرث الفني الذي تركته الفنانة سُلاف، والاحتفاء بمسيرتها التي أثرت الوجدان التونسي بأعمال خالدة ساهمت في ترسيخ هوية الأغنية الوطنية.
 
 
ويدعو مسرح أوبرا تونس جمهور الفن والموسيقى إلى حضور هذه الأمسية الاستثنائية التي تجمع بين الوفاء والإبداع، احتفاء بإحدى العلامات المضيئة في المشهد الثقافي التونسي.


