Babnet   Latest update 22:29 Tunis

وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة "شهر اللغة العربية"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4a01c538e229.42060108_lpfmheniqkgjo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 22:29 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة "شهر اللغة العربية" في خمس فئات (المقالة، القصة، الشعر، الخط والرسم)،  الذي تنظمه، من 21 فيفري إلى غاية 22 مارس من كل سنة، جامعة الدول العربية بالتعاون مع المجلس الدولي للغة العربية.
 وتهدف هذه المسابقة إلى تنمية الإبداع الأدبي والفني في صفوف التلاميذ والطلبة في مختلف المراحل الدراسية من أجل تعزيز الهوية الوطنية والعربية وغرس قيم الانتماء واكتشاف المواهب الشابة في الكتابة والخط والإبداع الأدبي.
وترسل المشاركات في هذه المسابقة قبل تاريخ 10 ديسمبر 2025، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق الإدارة العامة للشؤون الطالبية وإدارة الأنشطة الطالبية.

 

وترتبط هذه المبادرة، حسب ما جاء في الملف التعريفي والدليل الإرشادي لشهر اللغة العربية، بمناسبتين دوليتين، حيث تبدأ في 21 فيفري الموافق لليوم العالمي للغة الأم بترشيح 100 عمل من كل دولة عربية للمشاركة في المنافسة على المستوى العربي، وتنتهي بتحكيم الأعمال المرشحة لاختيار وتكريم أفضل 100 عمل عربي في 22 مارس تاريخ تأسيس جامعة الدول العربية.
وتتوقع جامعة الدول العربية، أن ينتج عن المبادرة اكتشاف آلاف المبدعين والمبدعات الذين سيكون لهم دور في قيادة العمل الثقافي والإبداعي في الدول العربية، وسيتم عرض جميع الأعمال المرشحة من كل الدول العربية، والتي قد تصل إلى 2100 عمل، على أن تتم طباعتها ونشرها وتوزيعها على الدول العربية، بهدف إثراء المكتبة العربية بإنتاج إبداعي جديد، مع الاستفادة من الأفكار والمبادرات والحلول الخلاقة التي تنتج عن تلك الأعمال الإبداعية الشبابية.
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319835


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 ديسمبر 2025 | 15 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:18
05:45
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
21°-15
21°-15
20°-13
19°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :