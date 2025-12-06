وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة "شهر اللغة العربية"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4a01c538e229.42060108_lpfmheniqkgjo.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة "شهر اللغة العربية" في خمس فئات (المقالة، القصة، الشعر، الخط والرسم)، الذي تنظمه، من 21 فيفري إلى غاية 22 مارس من كل سنة، جامعة الدول العربية بالتعاون مع المجلس الدولي للغة العربية.

وتهدف هذه المسابقة إلى تنمية الإبداع الأدبي والفني في صفوف التلاميذ والطلبة في مختلف المراحل الدراسية من أجل تعزيز الهوية الوطنية والعربية وغرس قيم الانتماء واكتشاف المواهب الشابة في الكتابة والخط والإبداع الأدبي.

وترسل المشاركات في هذه المسابقة قبل تاريخ 10 ديسمبر 2025، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق الإدارة العامة للشؤون الطالبية وإدارة الأنشطة الطالبية.









وترتبط هذه المبادرة، حسب ما جاء في الملف التعريفي والدليل الإرشادي لشهر اللغة العربية، بمناسبتين دوليتين، حيث تبدأ في 21 فيفري الموافق لليوم العالمي للغة الأم بترشيح 100 عمل من كل دولة عربية للمشاركة في المنافسة على المستوى العربي، وتنتهي بتحكيم الأعمال المرشحة لاختيار وتكريم أفضل 100 عمل عربي في 22 مارس تاريخ تأسيس جامعة الدول العربية.

وتتوقع جامعة الدول العربية، أن ينتج عن المبادرة اكتشاف آلاف المبدعين والمبدعات الذين سيكون لهم دور في قيادة العمل الثقافي والإبداعي في الدول العربية، وسيتم عرض جميع الأعمال المرشحة من كل الدول العربية، والتي قد تصل إلى 2100 عمل، على أن تتم طباعتها ونشرها وتوزيعها على الدول العربية، بهدف إثراء المكتبة العربية بإنتاج إبداعي جديد، مع الاستفادة من الأفكار والمبادرات والحلول الخلاقة التي تنتج عن تلك الأعمال الإبداعية الشبابية.

