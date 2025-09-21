Babnet   Latest update 20:10 Tunis

هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d041b62642d6.90290029_qjnmpefglkiho.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 19:14
      
باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، أول أمس، عبر تقنية المحاكمة عن بعد، النظر في ملف كل من الإرهابيين يحيى الغزالي وعادل الغندري، الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية.

ورغم جلبهما إلى القاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد، رفض المتهمان الوقوف أو المثول أمام المحكمة. من جهته، طلب محاميهما تأجيل الجلسة لمزيد الاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع، فاستجابت المحكمة وأجلت النظر في القضية.



خلفية المتهمين

* يحيى الغزالي: يوصف بـ "العقل المدبر" لعمليتي باردو وسوسة الإرهابيتين، وهو نجل العقيد السابق في الجيش العربي الغزالي الذي توفي في حادث سقوط الطائرة العسكرية بمجاز الباب سنة 2002. بعد الثورة، تبنى الفكر الجهادي التكفيري، وسافر إلى ليبيا حيث تلقى تدريبات عسكرية على استخدام وتركيب وتفكيك الأسلحة.

* عادل الغندري: متورط في عدة عمليات إرهابية، من بينها الهجوم على متحف باردو والهجوم على مدينة بن قردان. ألقي القبض عليه داخل إحدى المصحات الخاصة بينما كان يستعد لإجراء عملية تجميل على وجهه إثر إصابة، وقد تم العثور بحوزته على مسدس بكاتم صوت ورمانة يدوية. كما أشرف على إدخال شحنات من الأسلحة وتسليمها للعناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال.


Babnet

