هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري

باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، أول أمس، عبر تقنية المحاكمة عن بعد، النظر في ملف كل من الإرهابيين يحيى الغزالي وعادل الغندري، الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية.



ورغم جلبهما إلى القاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد، رفض المتهمان الوقوف أو المثول أمام المحكمة. من جهته، طلب محاميهما تأجيل الجلسة لمزيد الاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع، فاستجابت المحكمة وأجلت النظر في القضية.

