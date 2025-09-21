Babnet   Latest update 09:06 Tunis

"تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني لـ"مصور العراة" قرب غرناطة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfae05491556.01731231_nophilkqejmfg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 21 Septembre 2025
      
تجرد مئات الأشخاص من ملابسهم جنوب إسبانيا، يوم السبت، وقاموا بطلاء أجسادهم باللون الأخضر الداكن واصطفوا لالتقاط صور فوتوغرافية بعدسة المصور الأمريكي سبنسر تونيك.

العمل الفني الذي حمل عنوان "بورتريه الحمراء 1925"، (بورتريه الهمبرا) أقيم في بستان زيتون بضواحي غرناطة ويمثل أول مشروع لمصور العراة تونيك في منطقة الأندلس.



ويعرف تونيك المولود في نيويورك عام 1967، بأعماله الضخمة التي تضم حشودا من العراة في أماكن عامة حول العالم.

ففي عام 2012، صور نحو 1700 شخص في ميونخ، بينما التقط عام 2007 مشهدا أكبر بمشاركة نحو 20 ألف شخص في مكسيكو سيتي.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "يوروبا برس"، اكتشف المصور بستان الزيتون المخصص للمشروع خلال رحلة استطلاعية في غرناطة.

ووصف المصور مشهد الجبال الجميلة الممتلئة بأشجار الزيتون المصطفة كفرقة موسيقية، قائلا إن ذلك المنظر ذكره بالناس.

وأوضح تونيك أنه لا يستعين بنماذج محترفة في مشاريعه بل يرى عمله بمثابة "تبادل" مع المشاركين، مضيفا مازحا "أنه لو أراد استئجار هذا العدد الكبير من العارضين لاحتاج ثروة توازي ثروة جيف بيزوس مؤسس أمازون أو إيلون ماسك رئيس "تسلا".

كما أشار إلى أن العارضين المحترفين "يميلون للمبالغة في التمثيل" بينما هو يفضل البساطة.


الأحد 21 سبتمبر 2025 | 29 ربيع الأول 1447
