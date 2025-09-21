Babnet   Latest update 09:06 Tunis

السعودية.. تنفيذ حكم القتل بحق رجل أمن بتهمة الخيانة العظمى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfb1437c0e52.61236065_joifeghmqklnp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 09:02 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلنت الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل في حق رجل أمن لارتكابه أفعالا تنطوي على الخيانة العظمى وتبنيه منهجا إرهابيا بهدف الإخلال بأمن المجتمع في منطقة القصيم وسط المملكة .

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن "العريف عيد بن إبراهيم بن محمد الزعبي، أقدم على ارتكاب أفعال تنطوي على الخيانة العظمى، وتبنيه منهجا إرهابيا، ودعم الأعمال الإرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".



وأضاف البيان أن التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الأفعال المجرمة.

وأفادت بأنه وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا وصدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وتم تنفيذ حكم القتل بالجاني عيد بن إبراهيم بن محمد الزعبي يوم السبت 20 سبتمبر 2025 بمنطقة القصيم.

وشددت الداخلية على أن تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على حماية أمن الوطن وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مرتكبي الجنايات العسكرية الكبرى.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315192


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 21 سبتمبر 2025 | 29 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:41
12:19
06:06
04:40
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet32°
27° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
34°-21
32°-22
26°-22
27°-22
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    