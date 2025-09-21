السعودية.. تنفيذ حكم القتل بحق رجل أمن بتهمة الخيانة العظمى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfb1437c0e52.61236065_joifeghmqklnp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل في حق رجل أمن لارتكابه أفعالا تنطوي على الخيانة العظمى وتبنيه منهجا إرهابيا بهدف الإخلال بأمن المجتمع في منطقة القصيم وسط المملكة .



وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن "العريف عيد بن إبراهيم بن محمد الزعبي، أقدم على ارتكاب أفعال تنطوي على الخيانة العظمى، وتبنيه منهجا إرهابيا، ودعم الأعمال الإرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

