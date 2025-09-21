السعودية.. تنفيذ حكم القتل بحق رجل أمن بتهمة الخيانة العظمى
أعلنت الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل في حق رجل أمن لارتكابه أفعالا تنطوي على الخيانة العظمى وتبنيه منهجا إرهابيا بهدف الإخلال بأمن المجتمع في منطقة القصيم وسط المملكة .
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن "العريف عيد بن إبراهيم بن محمد الزعبي، أقدم على ارتكاب أفعال تنطوي على الخيانة العظمى، وتبنيه منهجا إرهابيا، ودعم الأعمال الإرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".
وأضاف البيان أن التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الأفعال المجرمة.
وأفادت بأنه وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا وصدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.
وتم تنفيذ حكم القتل بالجاني عيد بن إبراهيم بن محمد الزعبي يوم السبت 20 سبتمبر 2025 بمنطقة القصيم.
وشددت الداخلية على أن تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على حماية أمن الوطن وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مرتكبي الجنايات العسكرية الكبرى.
