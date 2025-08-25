Babnet   Latest update 09:23 Tunis

خالد حسني: "مشهد صادم في قسم الاستعجالي بمصحة خاصة… وغياب الضمير الطبي أكبر خطر"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac19ce1557a8.61765413_nfpohjgkqelim.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Août 2025 - 09:02 قراءة: 1 د, 24 ث
      
خصّ الكابتن خالد حسني إذاعة الديوان، في برنامج ناس الديوان، بشهادة أثارت جدلا واسعا حول ما تعرّضت له ابنته خلال مرافقتها إلى قسم الاستعجالي بإحدى المصحات الخاصة.

وقال حسني إنه تفاجأ بسلوك غريب من طبيب كان من المفترض أن يتولى إسعاف المرضى، مؤكدا أن “الطبيب رفض التدخل وأطلق كلمة صادمة للأولياء الذين كانوا في حالة فزع بسبب حرارة مرتفعة عند أطفالهم”. وأوضح أنّ عائلة أخرى سبقتهم انتظرت أكثر من ساعة ونصف دون تدخل طبي، قبل أن تغادر وتعود مجددا بعد ساعات، بينما بقيت الحالات الاستعجالية دون رعاية.



وأضاف: “الكلمة اللي سمعتها من الطبيب لا تليق لا بإنسان ولا بطبيب.. لو تأكد أنه طبيب فعلا فهذا لا يستحق أن يرتدي الوزرة البيضاء”.

انتقادات لاذعة وتعاليق ساخطة

مداخلته فجرت تفاعلات واسعة على متابعي الديوان بالمواقع الاجتماعية، حيث اعتبر العديد أن ما حدث “خطير” ويكشف أزمة ثقة بين المواطن والمصحات الخاصة.

* بعض التعاليق شددت على أن ما حدث يعبّر عن انهيار حسّ المسؤولية والضمير المهني، متسائلين: “كيف يمكن أن يُترك طفل بدرجة حرارة 40 دون تدخل فوري؟”.
* آخرون رأوا أن الحادثة تسلط الضوء على الفوارق بين القطاع العمومي والخاص: “في المستشفيات العمومية، ورغم النقص الفادح، تجد أطباء يضحّون ويصمدون… أما في المصحات الخاصة فالمريض يدفع الكثير ليجد لا مبالاة”.
* واعتبر بعض المستمعين أن ما حصل “يستوجب محاسبة قضائية ونقابية للطبيب المعني حتى لا تتكرر مثل هذه السلوكيات”.

حسني: “ما شفته كان صدمة”

وختم خالد حسني شهادته قائلا:
“أنا من الناس اللي دافعت دائما عن الأطباء في المستشفيات العمومية واعتبرتهم أبطالا رغم الظروف الصعبة. لكن ما حدث في المصحة الخاصة اللي مشيتلها البارح صدمة بكل المقاييس… لازم هذه الملفات ما تتعداش هكّا، يلزم محاسبة وردع”.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313851


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 أوت 2025 | 2 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
18:59
16:04
12:28
05:45
04:12
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
29° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
40°-26
43°-28
44°-27
33°-26
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    