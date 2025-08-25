خالد حسني: "مشهد صادم في قسم الاستعجالي بمصحة خاصة… وغياب الضمير الطبي أكبر خطر"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac19ce1557a8.61765413_nfpohjgkqelim.jpg width=100 align=left border=0>

خصّ الكابتن خالد حسني إذاعة الديوان، في برنامج ناس الديوان، بشهادة أثارت جدلا واسعا حول ما تعرّضت له ابنته خلال مرافقتها إلى قسم الاستعجالي بإحدى المصحات الخاصة.



وقال حسني إنه تفاجأ بسلوك غريب من طبيب كان من المفترض أن يتولى إسعاف المرضى، مؤكدا أن “الطبيب رفض التدخل وأطلق كلمة صادمة للأولياء الذين كانوا في حالة فزع بسبب حرارة مرتفعة عند أطفالهم”. وأوضح أنّ عائلة أخرى سبقتهم انتظرت أكثر من ساعة ونصف دون تدخل طبي، قبل أن تغادر وتعود مجددا بعد ساعات، بينما بقيت الحالات الاستعجالية دون رعاية.

