الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d02077baaa95.97135868_opmgknqjefihl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 22:28
      
تنتظم الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، وهي دورة مهداة إلى فقيد الساحة الثقافية التونسية، الفاضل الجزيري.

هذه التظاهرة التي يفتتح من خلالها مسرح أوبرا تونس، قطب المسرح والفنون الركحية الموسم الثقافي 2025- 2026، تُقام سنويا تحت شعار "الخروج إلى المسرح ...الخروج إلى الحياة"، وتُقدم للجمهور عدد من الإنتاجات المسرحية الجماعية المحترفة الموجهة للكهول، والتي تم إنتاجها خلال سنة 2025.



وأضحت هذه التظاهرة، التي انطلقت منذ ست سنوات، كـ"حركة صمود وتحدي من طرف المسرحيين أمام قساوة وشراسة جائحة الكوفيد، والخروج من الانغلاق والخوف إلى الحرية والإبداع والحياة"، اليوم، محطة قارّة لافتتاح كل موسم ثقافي جديد من خلال الاحتفاء بالفن الرابع وبالأعمال الفنية الجديدة التي تعكس غزارة وقيمة الإنتاج المسرحي التونسي سنويا.

وفي لمسة وفاء لروح فنّان قدّم الكثير للمسرح التونسي وللساحة الثقافية عموما، اختار القائمون على التظاهرة تخصيص هذه الدورة لتكريم الراحل الفاضل الجزيري من خلال تسمية الدورة ب "دورة الفنان الراحل الفاضل الجزيري"، في انتظار الإعلان عن مزيد التفاصيل المرتبطة بهذا التكريم وببرمجة العروض التي سيتم تقديمها هذه السنة.

وجدير بالذكر أن الدورة الفارطة، التي أُقيمت من 23 إلى 29 سبتمبر 2025، تضمنت في برنامجها سبعة عروض مسرحية، وقد افتُتحت بمسرحية "آخر البحر" للفاضل الجعايبي.


