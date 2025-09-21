<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d02077baaa95.97135868_opmgknqjefihl.jpg width=100 align=left border=0>

تنتظم الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، وهي دورة مهداة إلى فقيد الساحة الثقافية التونسية، الفاضل الجزيري.



هذه التظاهرة التي يفتتح من خلالها مسرح أوبرا تونس، قطب المسرح والفنون الركحية الموسم الثقافي 2025- 2026، تُقام سنويا تحت شعار "الخروج إلى المسرح ...الخروج إلى الحياة"، وتُقدم للجمهور عدد من الإنتاجات المسرحية الجماعية المحترفة الموجهة للكهول، والتي تم إنتاجها خلال سنة 2025.

