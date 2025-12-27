تونس تشارك في الصالون الدولي للفلاحة المزمع تنظيمه بالعاصمة الفرنسية باريس من 21 فيفري إلى 1 مارس 2026

تشارك تونس في الصالون الدولي للفلاحة "SIA 2026"، المزمع تنظيمه بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 21 فيفري إلى 1 مارس 2026، وفق بلاغ صادر، السبت، عن وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية.



وسيتم تنظيم المشاركة التونسية في هذا الصالون من قبل وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، بالتعاون مع المجمع المهني المشترك للغلال والمجمع المهني المشترك للتمور والمجمع المهني المشترك للخضر.



وسيوفّرالجناح التونسي للمشاركين، بحسب نفس المصدر، فرصا متميّزة للتشبيك وبناء العلاقات مع صنّاع القرار في القطاع، إلى جانب تعزيز الحضور والإشعاع على المستوى الدولي.ويتعين على المؤسسات الراغبة في المشاركة تقديم مطلب المشاركة إلى وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية في أجل أقصاه 9 جانفي 2026.ويعدّ الصالون الدولي للفلاحة موعدا هاما لقطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية، إذ يتيح للمشاركين فرصة الإلتقاء بمشترين دوليين ومحوّلين وصناعيين في مجال الصناعات الغذائية، إضافة إلى الموزّعين ومراكز الشراء والهياكل المهنية.وكان الصالون الدولي للفلاحة قد إستقطب سنة 2025، نحو 607 الاف و 503 من الزوار وأكثر من 1000عارض، على مساحة قدّرت بـ 16 هكتار في ميناء فرساي التاريخي.