"اختارنا الله".. رسالة مؤثرة من شقيق أبو عبيدة بعد تأكيد اغتياله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b54b5b9ea602.86066849_pnjoimhkfqleg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 06:28
      
انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فديو قيل إنه لشقيق الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، وهو يقوم بنعي شقيقه.

وقال في الفيديو: "الحمد لله الذي اختارنا أن نعيش في أرض الرباط أرض غزة المباركة والحمد لله الذي جعلنا نقدم الشهداء".



وأضاف "هذه الأرض المباركة الطاهرة ارتوت بدماء من خيرة شبابها وخيرة قادتها".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نجاح عملية اغتيال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، الأحد، أن المؤسسة الأمنية تلقت تأكيدا نهائيا بشأن اغتيال أبو عبيدة، وذلك في أعقاب هجوم شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة يوم السبت.


