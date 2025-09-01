"اختارنا الله".. رسالة مؤثرة من شقيق أبو عبيدة بعد تأكيد اغتياله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b54b5b9ea602.86066849_pnjoimhkfqleg.jpg width=100 align=left border=0>

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فديو قيل إنه لشقيق الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، وهو يقوم بنعي شقيقه.



وقال في الفيديو: "الحمد لله الذي اختارنا أن نعيش في أرض الرباط أرض غزة المباركة والحمد لله الذي جعلنا نقدم الشهداء".

