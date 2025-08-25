زيارة أحلام لسوق البركة: "أنا غنية ونحب الهدية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac0e4bbd17f7.17073699_ihnmefqolkjpg.jpg width=100 align=left border=0>

شهد سوق البركة للذهب بمدينة تونس العتيقة أجواء خاصة مع زيارة الفنانة الإماراتية أحلام التي لاقت استقبالا استثنائيا من الباعة والرواد. وخلال جولتها، قام أحد بائعي المصوغ بإهدائها قطعة ذهب كعربون مودة واحترام، وقد نشرت الفنانة صور الهدية عبر حساباتها الرسمية، مما أثار موجة من التعاليق المتباينة على شبكات التواصل الاجتماعي.



ففي الوقت الذي اعتبر البعض أن البائع قدّم صورة جميلة عن كرم التونسيين وحسن استقبالهم للضيوف، رأى آخرون أنّ الأولى كان توجيه مثل هذه المبادرات نحو الأيتام والعائلات محدودة الدخل، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وارتفاع تكاليف المعيشة.

