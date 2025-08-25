زيارة أحلام لسوق البركة: "أنا غنية ونحب الهدية"
شهد سوق البركة للذهب بمدينة تونس العتيقة أجواء خاصة مع زيارة الفنانة الإماراتية أحلام التي لاقت استقبالا استثنائيا من الباعة والرواد. وخلال جولتها، قام أحد بائعي المصوغ بإهدائها قطعة ذهب كعربون مودة واحترام، وقد نشرت الفنانة صور الهدية عبر حساباتها الرسمية، مما أثار موجة من التعاليق المتباينة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ففي الوقت الذي اعتبر البعض أن البائع قدّم صورة جميلة عن كرم التونسيين وحسن استقبالهم للضيوف، رأى آخرون أنّ الأولى كان توجيه مثل هذه المبادرات نحو الأيتام والعائلات محدودة الدخل، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وارتفاع تكاليف المعيشة.
حفل قرطاج... إشادة واسعةزيارة أحلام لسوق البركة جاءت بعد إحيائها حفلا ناجحا على ركح قرطاج، حظي بإشادة واسعة من الجمهور والإعلام. وفي تدوينة متداولة، كتبت الناشطة أمل معافي:
"الفنانة أحلام قدّمت درساً كبيراً لكل أشباه الفنانين… لم تدّع أنها أم كلثوم أو وردة، لكنها أثبتت أن احترام الجمهور والبلد والمسرح ليس عقوداً ولا أموالاً بل حب وذكريات وإحساس".
وأضافت:
"جلبت فرقة موسيقية متكونة من 50 عضواً، ووزّعت أساور ضوئية متناسقة مع موسيقى الحفل، كما سمحت ببث العرض مباشرة على عدة قنوات عربية. والأهم أنها أعلنت أنها لا تحتاج مقابلاً مادياً لغنائها في قرطاج، معتبرة ذلك ردّ جميل للمسرح والجمهور الذي احتضنها منذ بداياتها".
وتابعت:
"قداش كبرت في عيني و عين الجمهور ، قداش أثبتت انها تحترم الجمهور التونسي و خاصة تحترم مسرح قرطاج. الذي احتضنها و هي في أول خطواتها الفنية و قداش الجمهور رجعلها الجميل في حفل اعتبره من انجح الحفلات على مسرح قرطاج في ال 20 سنة الماضية...
لم اكن اسمعها كثيرا و لم اكن من محبيها لكن منذ الان انا من محبي الفنانة
.. فنانة صادقة و شبعانة و محترمة جدا".
بين التقدير والانتقادردود الفعل حول زيارة أحلام للبركة انقسمت بدورها بين الإشادة والانتقاد:
بعض المعلّقين اعتبروا أنّ البائع قدّم صورة إيجابية عن تونس وحسن ضيافة أهلها، وكتب أحدهم: "موش معقول تهبط الفنانة الكبيرة أحلام للبركة وما يكرموهاش، يعطيه الصحة حاجة مزيانة باش تعطي فكرة باهية على بلادنا."*
في المقابل، عبّر آخرون عن استيائهم معتبرين أن "الأجدر أن تُهدى مثل هذه القطعة لعروس يتيمة أو عائلة محتاجة"، فيما علّقت إحدى الناشطات: "نضويو كان على البراني، أما أولاد بلادنا ما يلقاوش حتى دينار."*
