أحلام تغلق الستار على مهرجان قرطاج الدولي في ليلة استثنائية
في سهرة استثنائية على ركح المسرح الروماني بقرطاج، أسدل الستار مساء الخميس 21 أوت 2025 على فعاليات الدورة التاسعة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي بصوت الخليج أحلام، التي عادت بعد ثمانية وعشرين عامًا من أول ظهور لها على هذا المسرح العريق، لتقدم لجمهورها التونسي ليلة من الطرب والحب والوفاء.
أحلام، الفنانة الإماراتية التي تعتبر الوحيدة من الخليج التي اعتلت ركح قرطاج، عبّرت خلال الندوة الصحفية السابقة للحفل عن مكانة هذا المهرجان في مسيرتها قائلة: "لقرطاج مكانة خاصة في نفسي، بدايتي من هنا، حتى وإن تغيّر الجمهور يبقى محبًا للطرب". وأكدت أنها تختار أغانيها بعناية، محافظة على اللون الطربي الذي يميزها: "الفن كلمة وأنا أعشق الكلمة الحلوة"، حسب تعبيرها.
تكريم ووفاء وبداية طربيةقبيل انطلاق السهرة، كرّمت أحلام أستاذها أنور عبد الله الذي قدّم صوتها للعالم. ثم انطلقت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد بمقدمة لأغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، قبل أن تطل الفنانة على جمهورها مرددة "ناويالك على نية"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.
وفي لحظة وفاء مؤثرة، استعادت أحلام أغنية تونسية كانت السبب في انطلاقتها بقرطاج قبل 28 سنة: "عل المقياس"، صحبة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بمسرح الأوبرا، فتعالت الزغاريد وتصاعدت حرارة التصفيق، في مشهد احتفالي مزج بين الطرب والأصالة.
طرب متنوع ورسائل حبقدمت أحلام خلال السهرة مجموعة من أغانيها التي أحبها الجمهور مثل "مثير"، "بطلنا نحب"، "ما يصح إلا الصحيح"، "تدري ليش ازعل عليك"، "عايش حياتك"، "ليه مضايق" و"رأس قمة"، مبرهنة على طاقاتها الصوتية وتنوع مقاماتها الموسيقية. كما شاركها طفل صغير غناء أغنية "ما أريد"، في لحظة إنسانية مؤثرة أضفت على السهرة بعدًا وجدانيًا.
سهرة للذاكرةثلاث ساعات كاملة من الغناء والانسجام المتبادل بين الفنانة وجمهورها، صنعت خلالها أحلام مشهدية فنية متكاملة جمعت بين الطرب الأصيل واللمسة الخليجية الحديثة، مؤكدة أن النجاح لا يُبنى بالصوت فقط بل أيضًا بالوفاء للمسيرة وبالتمسك بالحلم.
واختُتمت الدورة التاسعة والخمسون من مهرجان قرطاج الدولي بليلة عنوانها الحب والوفاء والتميز، على أن تواصل أحلام إقامتها في تونس لبعض الوقت للترويج للسياحة والثقافة التونسية صحبة فريقها.
اه يماااميييي ماراح اتخطى الحلااوه🫦🤍🤍🤍@AhlamAlShamsi - #احلام_في_قرطاج pic.twitter.com/Ibqht3z84W— شهد (@sh99qq) August 22, 2025
