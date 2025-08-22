أحلام تغلق الستار على مهرجان قرطاج الدولي في ليلة استثنائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a80e3f0ebd80.79271871_hnkfgeopqljim.jpg width=100 align=left border=0>

في سهرة استثنائية على ركح المسرح الروماني بقرطاج، أسدل الستار مساء الخميس 21 أوت 2025 على فعاليات الدورة التاسعة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي بصوت الخليج أحلام، التي عادت بعد ثمانية وعشرين عامًا من أول ظهور لها على هذا المسرح العريق، لتقدم لجمهورها التونسي ليلة من الطرب والحب والوفاء.



أحلام، الفنانة الإماراتية التي تعتبر الوحيدة من الخليج التي اعتلت ركح قرطاج، عبّرت خلال الندوة الصحفية السابقة للحفل عن مكانة هذا المهرجان في مسيرتها قائلة: "لقرطاج مكانة خاصة في نفسي، بدايتي من هنا، حتى وإن تغيّر الجمهور يبقى محبًا للطرب". وأكدت أنها تختار أغانيها بعناية، محافظة على اللون الطربي الذي يميزها: "الفن كلمة وأنا أعشق الكلمة الحلوة"، حسب تعبيرها.

