<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e8bc7a9b77d6.47308208_foipnlgehqjkm.jpg width=100 align=left border=0>

أكد عدد من المحامين، أنّ القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، للاستماع إليه في إطار التحقيق المتعلّق بالتهم الموجّهة إليه.



ويُذكر أنّ اليعقوبي قد تمّ إيقافه في وقت سابق، على خلفية شبهة احتكار ومضاربة، بعد أن عُثر على نحو 13 طنًا من البطاطا داخل مخزن عشوائي يُعتقد أنّه كان على ذمّته.









وكانت النيابة العمومية أذنت بفتح بحث عدلي في الغرض، للكشف عن ملابسات القضية .

وكانت، للكشف عن ملابسات القضية .