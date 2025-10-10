Babnet   Latest update 23:05 Tunis

مشاركة 95 متسابقا من 14 جنسية في النسخة الخامسة من رالي تونس التحدي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670a51f2124e97.66457420_fjieqophlngkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 21:11
      
أعلنت اللجنة المنظمة لرالي تونس التحدي عن مشاركة 95 متسابقا من 14 جنسية في النسخة الخامسة التي ستعطى ضربة بدايتها غدا السبت.
وأكد أنيس نابلي عضو لجنة التنظيم خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة بالعاصمة لتسليط الضوء على الحدث الرياضي في حضور ممثلين عن الجامعة التونسية للسيارات والديوان الوطني للسياحة ومنظمي السباق أنّ رالي تونس التحدي يشتمل على 5 مراحل بمسافة جملية تقدر بـ 1127 كلم سيقطعها المشاركون على مدى 5 أيام.
وأوضح أنّ المراحل الخمس للسباق هي تونس - سوسة (198 كلم)، سوسة - دوز (228 كلم)، دوز - دوز (267 كلم)، دوز - قصر غيلان (212 كلم) وقصر غيلان - جربة (222 كلم).

وتوقع أن تشهد هذه النسخة من الرالي نجاحا جديدا مبرزا أنّه تم اتخاذ كافة التدابير التنظيمية من أجل حسن تأمين سير التظاهرة خاصة منها المتعلقة بالجوانب اللوجستية والسلامة.

وبدورها، أفادت أحلام بوعفيف الكاتبة العامة للجامعة التونسية للسيارات أنّ نقطة انطلاق المرحلة الاولى للرالي ستكون غدا السبت من مدينة الثقافة بالعاصمة مبرزة أنّ أغلب المشاركين هم من جنسيات فرنسية وايطالية.
وأضافت أنّ المشاركة التونسية في رالي تونس التحدي ستقتصر على المتسابقة هند الشاوش معربة في ذات الشأن أنّ الحدث يمثل فرصة متجددة للترويج لصورة تونس على المستوى الرياضي والسياحي.
وتوجهت في ختام تصريحها بالشكر لجميع الشركاء لجهودهم من أجل انجاح الرالي ذاكرة في ذلك الديوان الوطني للسياحة والشركة التونسية للملاحة.


