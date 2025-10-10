Babnet   Latest update 23:05 Tunis

بيت الحكمة" ينظم ندوة حول "قراءة النص المسرحي" ويكرّم الأديب عز الدين المدني"

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/beitelhikma720.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 23:05 قراءة: 1 د, 17 ث
      
نظم قسم الآداب بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" صباح اليوم الجمعة ندوة علمية بعنوان "قراءة النص المسرحي"، احتفاء بتجربة الكاتب والمسرحي التونسي عز الدين المدني الذي يعتبر أحد أبرز رموز التجريب في المسرح التونسي والعربي.

وافتتح اللقاء الدكتور حمادي بن جاء بالله، رئيس قسم الآداب بالمجمع مبرزا مكانة "بيت الحكمة" باعتباره منارة للثقافة التونسية والعربية والعالمية. وأكد أن تنظيم هذه الندوة التكريمية يأتي تقديرا لمسيرة الأديب عز الدين المدني "رائد التجريب في المسرح العربي المعاصر"، الذي انطلق من التراث ليستلهم منه رؤية فكرية وفنية معاصرة تعالج القضايا الراهنة.



وأشار الدكتور بن جاء بالله إلى أن هذا التكريم يتزامن مع إصدار المجمع التونسي لأعمال عزّ الدين المدني الكاملة، حيث صدر المجلد الأول من الأعمال المسرحية وهو جزء من سلسلة تتكون من أربعة مجلدات تضم نحو 1500 صفحة. وبين أن هذا المجلد يضم عددا من المسرحيات البارزة مثل "ثورة صاحب الحمار" وديوان "ثورة الزنج" و"رحلة الحلاج" و"مولد النسيان" وهي نصوص تجمع بينها روح الثورة والبحث في قضايا الحرية والإنسان.

وفي كلمته، عبّر الأديب عز الدين المدني عن امتنانه لهذا التكريم الذي اعتبره احتفاء بالكتابة المسرحية التونسية الحديثة، مذكّرا بمسار طويل بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي. وأشار إلى أنه انشغل طيلة مسيرته بقضية تحديث اللغة العربية دون القطيعة مع تراثها الكلاسيكي، مؤكدا أن اللغة العربية حية ومتجددة وقادرة على التعبير عن قضايا العصر دون أن تفقد أصالتها.
كما أبرز المدني دوره في تنشيط الحركة المعجمية في تونس من خلال رئاسته لجمعية المعجمية وإشرافه على مجلات متخصّصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن جهوده لاقت صدى في عدد من البلدان العربية من سوريا والعراق إلى المغرب.
 
لمح


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316394


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
27°-21
30°-20
29°-21
28°-20
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    