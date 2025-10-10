بيت الحكمة" ينظم ندوة حول "قراءة النص المسرحي" ويكرّم الأديب عز الدين المدني"

نظم قسم الآداب بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" صباح اليوم الجمعة ندوة علمية بعنوان "قراءة النص المسرحي"، احتفاء بتجربة الكاتب والمسرحي التونسي عز الدين المدني الذي يعتبر أحد أبرز رموز التجريب في المسرح التونسي والعربي.



وافتتح اللقاء الدكتور حمادي بن جاء بالله، رئيس قسم الآداب بالمجمع مبرزا مكانة "بيت الحكمة" باعتباره منارة للثقافة التونسية والعربية والعالمية. وأكد أن تنظيم هذه الندوة التكريمية يأتي تقديرا لمسيرة الأديب عز الدين المدني "رائد التجريب في المسرح العربي المعاصر"، الذي انطلق من التراث ليستلهم منه رؤية فكرية وفنية معاصرة تعالج القضايا الراهنة.



وأشار الدكتور بن جاء بالله إلى أن هذا التكريم يتزامن مع إصدار المجمع التونسي لأعمال عزّ الدين المدني الكاملة، حيث صدر المجلد الأول من الأعمال المسرحية وهو جزء من سلسلة تتكون من أربعة مجلدات تضم نحو 1500 صفحة. وبين أن هذا المجلد يضم عددا من المسرحيات البارزة مثل "ثورة صاحب الحمار" وديوان "ثورة الزنج" و"رحلة الحلاج" و"مولد النسيان" وهي نصوص تجمع بينها روح الثورة والبحث في قضايا الحرية والإنسان.وفي كلمته، عبّر الأديب عز الدين المدني عن امتنانه لهذا التكريم الذي اعتبره احتفاء بالكتابة المسرحية التونسية الحديثة، مذكّرا بمسار طويل بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي. وأشار إلى أنه انشغل طيلة مسيرته بقضية تحديث اللغة العربية دون القطيعة مع تراثها الكلاسيكي، مؤكدا أن اللغة العربية حية ومتجددة وقادرة على التعبير عن قضايا العصر دون أن تفقد أصالتها.كما أبرز المدني دوره في تنشيط الحركة المعجمية في تونس من خلال رئاسته لجمعية المعجمية وإشرافه على مجلات متخصّصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن جهوده لاقت صدى في عدد من البلدان العربية من سوريا والعراق إلى المغرب.لمح