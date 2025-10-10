La empresa española “Happy Punt” abrirá una nueva sucursal en Msaken, gobernación de Susa

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e95520bdfab5.83607467_gekohfpinlqmj.jpg width=100 align=left border=0>

La empresa española Happy Punt, especializada en moda rápida, anunció el viernes la apertura de una nueva sucursal en la ciudad de Msaken, en la gobernación de Susa, a partir del año 2026. Se prevé que la apertura de esta nueva filial genere más de 130 puestos de trabajo directos.



El anuncio se realizó durante una reunión celebrada el viernes en la Agencia de Promoción de la Industria y la Innovación (APII), en presencia de su director general, Omar Bouzouada, y del director comercial de Happy Punt, Jordi Castells, acompañado por su equipo.









Según un comunicado de la agencia, el representante de Happy Punt expresó su confianza en el clima empresarial tunecino, destacando que la ubicación estratégica de Túnez, junto con la competencia de su mano de obra y la calidad de su entorno industrial, responden plenamente a las expectativas del grupo.



Por su parte, Bouzouada subrayó la importancia de esta nueva expansión, que confirma la atractividad de Túnez como destino industrial y de inversión. Durante la reunión, presentó una visión general del tejido industrial nacional, sus capacidades de innovación y las medidas de apoyo implementadas por la agencia para acompañar a los inversores.



Asimismo, reafirmó la disposición de la Agencia de Promoción de la Industria y la Innovación a facilitar la creación de la nueva sucursal del grupo español y a contribuir al éxito de este proyecto, que ofrece oportunidades para la región del Sahel y para el sector textil tunecino. Añadió que esta expansión refuerza la posición de Túnez como un centro industrial competitivo y atractivo en la región del Mediterráneo.



Cabe recordar que la empresa Happy Punt, fundada en 1996 y con sede en Cataluña (España), es uno de los principales proveedores europeos en el sector de la moda rápida. La compañía se distingue por su modelo integrado, que cubre todas las etapas de la cadena de valor, desde el diseño hasta la producción, al servicio de las más grandes marcas internacionales de ropa prêt-à-porter.

