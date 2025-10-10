نشر نص الاتفاق بين حماس وإسرائيل: أبرز بنود خطة "إنهاء حرب غزة"

نشرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) النص الكامل للاتفاق المكتوب بين إسرائيل وحركة حماس، الذي يحمل عنوان «إنهاء شامل لحرب غزة»، ويُعدّ من أهم الوثائق السياسية والعسكرية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين.



الاتفاق، الذي وُقّع برعاية دولية تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، يضع خارطة طريق مفصّلة لإنهاء العمليات العسكرية وإطلاق الأسرى وبدء مرحلة انتقالية في قطاع غزة، تمهيدًا لتطبيق المرحلة الأولى من ما يُعرف بـ«خطة ترامب».



محاور الاتفاق الأساسية



أبرز بنود وثيقة التنفيذ



الجانب الدولي وردود الفعل



«هدفنا كان واضحًا منذ البداية: استعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا، وقد تحقق ذلك بفضل الجهود الدبلوماسية والضغط العسكري».

مرحلة جديدة في أفق غزة



ينصّ الاتفاق على أنّ حركة حماسإلى آلية دولية تُنشأ خصيصًا لهذا الغرض، بمشاركة قطر ومصر وتركيا، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.كما يُلزم الطرفين بتنفيذ، منعًا لاستغلالها سياسيًا أو دعائيًا.وسيُكلفمكوَّن من ممثلين عن، إضافة إلى دول أخرى تُحدَّد بالتوافق،1.من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الخطة.2.، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، مع وقف المراقبة الجوية خلال 72 ساعة من الانسحاب.3.، وفق اتفاق 19 جانفي 2025، مع آلية متابعة دولية.4.من المصادقة الحكومية، مع تعهّد بعدم العودة إلى تلك المناطق ما دامت حماس ملتزمة بالاتفاق.5.من استكمال الانسحاب، مقابلوفق القوائم المرفقة.6.عبر آلية دولية يشرف عليها الصليب الأحمر، لضمان دفن الضحايا بشكل آمن وكامل.7.، حفاظًا على الطابع الإنساني للاتفاق.اعتبرت مصادر دبلوماسية أنّ الوثيقة الجديدة تمثّل، إذ تحدّدلكل مرحلة من مراحل التنفيذ.من جهته، قال الرئيسإنّه، مؤكّدًا أنّوفي اجتماع حكومي طارئ فجر الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليموافقة حكومته على الخطة، مشيرًا إلى أنّوأضاف نتنياهو:وفي السياق نفسه، قالإنّ، فيما وصف المبعوث الأمريكيالاتفاق بأنهمن المنتظر أن تُعلن خلال الساعات القادمة، وسط تفاؤل دولي بإمكانية أن يشكّل هذا التفاهم