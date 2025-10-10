نشر نص الاتفاق بين حماس وإسرائيل: أبرز بنود خطة "إنهاء حرب غزة"
نشرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) النص الكامل للاتفاق المكتوب بين إسرائيل وحركة حماس، الذي يحمل عنوان «إنهاء شامل لحرب غزة»، ويُعدّ من أهم الوثائق السياسية والعسكرية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين.
الاتفاق، الذي وُقّع برعاية دولية تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، يضع خارطة طريق مفصّلة لإنهاء العمليات العسكرية وإطلاق الأسرى وبدء مرحلة انتقالية في قطاع غزة، تمهيدًا لتطبيق المرحلة الأولى من ما يُعرف بـ«خطة ترامب».
محاور الاتفاق الأساسيةينصّ الاتفاق على أنّ حركة حماس تلتزم، في غضون 72 ساعة من سريانه، بتسليم جميع المعلومات المتوفرة عن مصير القتلى والأسرى إلى آلية دولية تُنشأ خصيصًا لهذا الغرض، بمشاركة قطر ومصر وتركيا، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما يُلزم الطرفين بتنفيذ عمليات تبادل الأسرى بعيدًا عن أي تغطية إعلامية أو مظاهر احتفالية، منعًا لاستغلالها سياسيًا أو دعائيًا.
وسيُكلف فريق عمل دولي مكوَّن من ممثلين عن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، إضافة إلى دول أخرى تُحدَّد بالتوافق، بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق وضمان احترام الجدول الزمني.
أبرز بنود وثيقة التنفيذ1. إعلان رسمي لإنهاء الحرب من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الخطة.
2. تعليق فوري لجميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، مع وقف المراقبة الجوية خلال 72 ساعة من الانسحاب.
3. بدء إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية فورًا، وفق اتفاق 19 جانفي 2025، مع آلية متابعة دولية.
4. انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها خلال 24 ساعة من المصادقة الحكومية، مع تعهّد بعدم العودة إلى تلك المناطق ما دامت حماس ملتزمة بالاتفاق.
5. إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، أحياءً وأمواتًا، خلال 72 ساعة من استكمال الانسحاب، مقابل إفراج متزامن عن الأسرى الفلسطينيين وفق القوائم المرفقة.
6. تبادل المعلومات حول المفقودين والجثامين عبر آلية دولية يشرف عليها الصليب الأحمر، لضمان دفن الضحايا بشكل آمن وكامل.
7. تبادل الأسرى دون مراسم أو تغطية إعلامية، حفاظًا على الطابع الإنساني للاتفاق.
الجانب الدولي وردود الفعلاعتبرت مصادر دبلوماسية أنّ الوثيقة الجديدة تمثّل تحولًا حاسمًا نحو التهدئة، إذ تحدّد آجالًا دقيقة ومراقبة دولية مباشرة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.
من جهته، قال الرئيس دونالد ترامب إنّه «يؤمن بأن نزع سلاح حماس سيتم ضمن العملية السياسية»، مؤكّدًا أنّ الانسحاب الإسرائيلي من غزة سيكون جزءًا أساسيًا من الاتفاق.
وفي اجتماع حكومي طارئ فجر الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة حكومته على الخطة، مشيرًا إلى أنّ «ما كنا لنصل إلى هذه اللحظة لولا الدعم الاستثنائي من الرئيس ترامب وفريقه».
وأضاف نتنياهو:
«هدفنا كان واضحًا منذ البداية: استعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا، وقد تحقق ذلك بفضل الجهود الدبلوماسية والضغط العسكري».
وفي السياق نفسه، قال جاريد كوشنر إنّ «الضغط العسكري في غزة والشمال، وحتى في مواجهة إيران، أجبر حماس على القبول بالاتفاق»، فيما وصف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الاتفاق بأنه «ثمرة قرارات شجاعة اتخذها نتنياهو تحت ضغط غير مسبوق».
