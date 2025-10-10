Babnet   Latest update 15:12 Tunis

حاتم اللباوي : عرض الشركة لبناء سور مبيت القصرين بـ3.8 م د... فلماذا أعلنت الولاية كلفة بـ4.4 م د؟

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e8b5aebd4939.66930079_eigojpkfnmqlh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 08:03 قراءة: 0 د, 57 ث
      
دعا النائب عن ولاية القصرين ونائب رئيس لجنة التربية بمجلس النواب، حاتم اللباوي، إلى مراجعة تفاصيل صفقة إعادة بناء سور مبيت جامعي بالجهة، بعد أن أعلنت ولاية القصرين أن كلفة المشروع بلغت 4.5 مليون دينار.

وقال اللباوي، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، إنّ الشركة التي تحصّلت على الصفقة تقدّمت بعرض في منظومة الصفقات العمومية الإلكترونية "تونيبس" بقيمة 3.880 مليون دينار فقط، متسائلًا:

"كيف ارتفعت الكلفة اليوم إلى 4.5 مليون دينار؟ وأين ذهبت الفارق؟"


وأضاف أنّ شركة أخرى كانت قد قدّمت عرضًا أقلّ من العرض الفائز، متسائلًا عن الأسس التي تمّ اعتمادها لاختيار المتعهّد الحالي رغم وجود عروض مالية أكثر تنافسية.

استفهامات حول طريقة البناء

وأشار اللباوي إلى أنّ الشركة المتحصّلة على الصفقة قدّمت طريقتين مختلفتين لبناء السور، مضيفًا:
"إحدى الطريقتين أقلّ كلفة بمليون دينار من الأخرى، ومع ذلك تمّ اعتماد الطريقة الأغلى دون توضيح الأسباب."

واعتبر النائب أنّ هذه المعطيات تثير عدّة نقاط استفهام حول شفافية الإجراءات ومدى احترام قواعد الحوكمة في إسناد الصفقات العمومية، داعيًا الجهات المعنية إلى تقديم توضيحات للرأي العام.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316378


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-17
28°-18
27°-21
30°-20
30°-21
  • Avoirs en devises
    24611,8

  • (09/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41467 DT        1$ =2,93932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    