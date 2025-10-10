حاتم اللباوي : عرض الشركة لبناء سور مبيت القصرين بـ3.8 م د... فلماذا أعلنت الولاية كلفة بـ4.4 م د؟
دعا النائب عن ولاية القصرين ونائب رئيس لجنة التربية بمجلس النواب، حاتم اللباوي، إلى مراجعة تفاصيل صفقة إعادة بناء سور مبيت جامعي بالجهة، بعد أن أعلنت ولاية القصرين أن كلفة المشروع بلغت 4.5 مليون دينار.
وقال اللباوي، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، إنّ الشركة التي تحصّلت على الصفقة تقدّمت بعرض في منظومة الصفقات العمومية الإلكترونية "تونيبس" بقيمة 3.880 مليون دينار فقط، متسائلًا:
وقال اللباوي، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، إنّ الشركة التي تحصّلت على الصفقة تقدّمت بعرض في منظومة الصفقات العمومية الإلكترونية "تونيبس" بقيمة 3.880 مليون دينار فقط، متسائلًا:
"كيف ارتفعت الكلفة اليوم إلى 4.5 مليون دينار؟ وأين ذهبت الفارق؟"
وأضاف أنّ شركة أخرى كانت قد قدّمت عرضًا أقلّ من العرض الفائز، متسائلًا عن الأسس التي تمّ اعتمادها لاختيار المتعهّد الحالي رغم وجود عروض مالية أكثر تنافسية.
استفهامات حول طريقة البناءوأشار اللباوي إلى أنّ الشركة المتحصّلة على الصفقة قدّمت طريقتين مختلفتين لبناء السور، مضيفًا:
"إحدى الطريقتين أقلّ كلفة بمليون دينار من الأخرى، ومع ذلك تمّ اعتماد الطريقة الأغلى دون توضيح الأسباب."
واعتبر النائب أنّ هذه المعطيات تثير عدّة نقاط استفهام حول شفافية الإجراءات ومدى احترام قواعد الحوكمة في إسناد الصفقات العمومية، داعيًا الجهات المعنية إلى تقديم توضيحات للرأي العام.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316378