الأجهزة الأمنية بغزة تعلن السيطرة الكاملة على المليشيات وتنفذ عمليات تمشيط شاملة

أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة سيطرت بالكامل على المليشيا المسلحة في مدينة غزة، وتجري عمليات تمشيط شاملة في مناطق تواجدها.



ووفقا لمصادر فلسطينية، تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على مربع سكني كانت تحتمي به عناصر خارجة عن القانون في حي الصبرة بغزة، كما تواصل قوات الأمن مصادرة المعدات والأسلحة التي كانت بحوزة عناصر العصابة، واعتقلت العشرات منهم.



وأفادت المصادر بمقتل عدد من المتهمين بإعدام نازحين والتعاون مع الاحتلال خلال اشتباكات مع المليشيا في غزة. كما ألقت قوة أمنية فلسطينية القبض على عدد من الخارجين عن القانون بعد اشتباك مسلح في مواصي خان يونس جنوب القطاع.وبلغ عدد المعتقلين من عناصر المليشيا نحو 60 عنصرا، تم نقلهم لمواقع آمنة لاستكمال التحقيق معهم.من جهة أخرى، عبر تجمع عوائل مدينة غزة عن دعمه لجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في قطاع غزة لضبط الأمن واستعادة النظام، مؤكدا أن هذه الجهود "تأتي في مرحلة حساسة أعقبت وقف إطلاق النار، وتتطلب تكاتفا شعبيا ووطنيا عاليا".وأكد التجمع في بيانه أن "فرض النظام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين واجب وطني وديني"، معربا عن تقديره العالي "لجهود رجال الأمن في الحفاظ على السلم الأهلي".وشدد التجمع على أن "الأمن مسؤولية جماعية"، داعيا جميع المواطنين إلى "التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، ونبذ الفوضى، ورفض كل أشكال الاعتداء على القانون".