التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي في مواجهة ناميبيا
يواجه المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الزوال، منتخب ناميبيا ضمن الجولة العاشرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وفي ما يلي التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب سامي الطرابلسي لبدء اللقاء:
* أيمن دحمان
* علي العابدي
* منتصر الطالبي
* ديلان برون
* يان فاليري
* حنبعل المجبري
* عيسى العيدوني
* الفرجاني ساسي
* إلياس سعد
* سيباستيان تونكتي
* حازم المستوري
وتأتي هذه المواجهة بعد ضمان نسور قرطاج تأهلهم رسميًا إلى المونديال، في إطار سعيهم للحفاظ على صدارة المجموعة وتعزيز موقعهم في تصنيف الفيفا العالمي.
